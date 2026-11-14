Wolfenstein 3 ist offiziell! Nach 9 Jahren kehrt B.J. Blazkowicz endlich zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Jetzt gibt es keine Zweifel mehr: Wolfenstein 3 befindet sich offiziell in Entwicklung. Neun Jahre nach Wolfenstein 2: The New Colossus hat MachineGames die Fortsetzung bestätigt. Und es gibt bereits eine Überraschung. Nicht nur B.J. Blazkowicz kehrt zurück, sondern auch zwei bekannte Schauspieler aus den bisherigen Spielen. Sogar eine erste Seite des Drehbuchs wurde veröffentlicht.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des 25-jährigen Xbox-Jubiläums. Xbox-Chefin Asha Sharma bestätigte die Entwicklung persönlich. Wenig später meldete sich auch das schwedische Studio MachineGames zu Wort.

Im offiziellen Xbox Wire erklärt Sharma:

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Diese Spielereihe hat einen wichtigen Platz in der Geschichte der Videospiele. Ich freue mich darauf, dass das Team ihre Geschichte fortsetzt.

Damit wird aus den jahrelangen Andeutungen und Insiderberichten endlich eine konkrete Ankündigung.

Wolfenstein 3 bringt bekannte Charaktere zurück

MachineGames veröffentlichte zur Bestätigung ein Bild der ersten Drehbuchseite und einen Einblick in die Motion-Capture-Arbeiten. Besonders interessant sind die beiden Schauspieler, die darauf zu sehen sind.

Brian Bloom übernimmt erneut die Rolle von William „B.J.“ Blazkowicz. Der Hauptcharakter stand bereits in The New Order und The New Colossus im Mittelpunkt. Ebenfalls zurück ist Debra Wilson, die der Widerstandskämpferin Grace Walker ihre Stimme und Darstellung verleiht.

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Damit steht fest, dass Wolfenstein 3 zumindest zwei wichtige Figuren aus der bisherigen Geschichte wieder aufgreift. Auf dem gezeigten Drehbuchblatt ist zudem der Titel „Nazitraz“ zu erkennen. Die erste Szene scheint in einem Verhörraum zu spielen. Welche Bedeutung diese Szene für die Handlung hat, verrät der Entwickler noch nicht.

Wird Wolfenstein 3 das große Finale der Geschichte?

Dass ein dritter Hauptteil geplant war, ist schon länger bekannt. Bereits im September 2025 erklärte MachineGames-Mitgründer Jerk Gustafsson in einer Dokumentation von Noclip, dass die Geschichte von B.J. Blazkowicz ursprünglich als Trilogie konzipiert wurde. Damals betonte er, dass das Studio die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt habe.

Anschließend wurde es wieder ruhig um die Reihe. MachineGames konzentrierte sich vor allem auf Indiana Jones und der Große Kreis, das Ende 2024 erschien. Erst Anfang 2026 tauchten erneut Berichte auf, wonach das Studio an Wolfenstein 3 arbeiten soll.

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Jetzt folgt endlich die offizielle Bestätigung.

Wann erscheint Wolfenstein 3?

Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Auch Plattformen wurden bei der Ankündigung nicht genannt. Wolfenstein 3 könnte deshalb noch einige Zeit entfernt sein. Die ersten Drehbuchseiten und Motion-Capture-Aufnahmen zeigen zwar, dass an dem Spiel gearbeitet wird. Wie weit die eigentliche Entwicklung fortgeschritten ist, lässt sich daraus aber nicht ableiten.

Parallel zur neuen Ankündigung entsteht außerdem eine Wolfenstein-Serie bei Amazon. Ob beide Projekte zeitlich oder inhaltlich miteinander verbunden werden, ist nicht bekannt.

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Für Shooter-Fans ist die Rückkehr trotzdem eine der erfreulichsten Nachrichten der vergangenen Tage. Nach jahrelanger Ungewissheit arbeitet MachineGames wieder an jener Reihe, mit der das Studio seinen internationalen Durchbruch feierte.