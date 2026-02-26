Wolfenstein 3 Casting Leak: Neue Figur Sofiya und Hund Ralph begleiten B.J. Blazkowicz

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Wolfenstein 3 nimmt jetzt konkrete Formen an. Geleakte Casting Dokumente enthüllen Details zu einer neuen Hauptfigur und zum Produktionszeitplan. Das Projekt läuft intern unter dem Codenamen Valkyrie. Performance Capture Aufnahmen beginnen im April 2026 und sollen sich bis ins Jahr 2027 erstrecken. Das deutet darauf hin, dass ein Release frühestens Ende 2027 realistisch ist.

Wer ist Sofiya?

Die Casting Ausschreibung beschreibt eine neue Figur namens Sofiya. Sie ist ein ukrainisches Waisenkind zwischen acht und elf Jahren. Zusammen mit ihrem adoptierten Hund Ralph entwickelt sie eine enge Bindung zu William B.J. Blazkowicz. Die drei reisen offenbar gemeinsam. Das erinnert stark an The Last of Us und die Dynamik zwischen Joel und Ellie.

Sofiya ist zunächst wohl misstrauisch und vom Krieg schwer gezeichnet. Im Verlauf der Handlung blüht sie jedoch unter der Obhut des Widerstands auf und wird zur starken Überlebenskünstlerin. Ob sie tatsächlich eine spielbare Rolle erhält oder nur narrative Funktion erfüllt, geht aus den Dokumenten nicht hervor.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Mit Tom Keegan und Emily Schweber sind zwei sehr bekannte Namen an Bord. Keegan leitete zuletzt die Performance Regie bei Indiana Jones und der große Kreis. Schweber arbeitete bereits an früheren Wolfenstein Titeln. Beide bringen also viel Erfahrung mit MachineGames Projekten mit.

Der Name Sofiya könnte eine Anspielung auf Zofia Blazkowicz sein, B.J.s Mutter. Ob das eine bewusste Referenz ist oder reiner Zufall, bleibt offen. Sicher ist: Der Name wird sich während der Entwicklung noch ändern können. Solche frühen Casting Dokumente spiegeln oft nicht die finale Version.

Wann erscheint das Spiel?

Mit Performance Capture ab April 2026 und weiteren Drehs bis 2027 ist ein Release vor Ende 2027 tatsächlich eher unwahrscheinlich. Möglich wäre auch ein Zeitpunkt Mitte 2028. Das würde zu den Gerüchten passen, dass Amazon parallel eine Wolfenstein Serie plant. Bethesda könnte beide Projekte zeitlich aufeinander abstimmen, ähnlich wie Sony es mit seinen Franchises macht.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 2 + 1? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.