Wolfenstein 3 in Arbeit: Insider sprechen von baldiger Enthüllung

Eigentlich warten wir schon länger darauf und angeblich soll es seit 2018 (!) in Produktion sein. Und ja: Das ist nicht irgendein „Mein Cousin kennt wen“-Flüstern. Windows Central nennt es als Teil seiner Xbox-2026-Einschätzung, und Kotaku schreibt, man habe die Info über eigene Quellen verifiziert: Wolfenstein 3 steht angeblich kurz vor der großen Enthüllung!

Dazu passt auch, dass Machine Games-Chef Jerk Gustafsson in einem Doku-Kontext erneut betont hat, man habe die modernen Wolfenstein-Spiele immer als Trilogie gedacht. Das ist so ein Satz, der hängen bleibt, weil er praktisch sagt: „Die Geschichte ist noch nicht fertig.“

Der Gaming-Insider Jez Cordon von WindowsCentral.com deutet an, dass ein neues Spiel zeitlich mit der TV-Serien-Adaption „zusammenlaufen“ könnte. Und ganz ehrlich: Das wäre ein klassischer Move. Wenn Fallout gezeigt hat, wie stark ein Franchise durch eine Serie explodieren kann, dann will man diesen Moment nicht verpassen.

Wolfenstein: Ein Franchise mit Geschichte

Und das ist verständlich. Wolfenstein ist nicht irgendein Shooter. Für viele Fans ist das diese spezielle Mischung aus Wut, Stil, Story und kompromissloser Energie, die MachineGames 2014 mit The New Order neu entfacht hat. Wenn wirklich ein dritter Hauptteil kommt, dann geht’s nicht nur um ein neues Spiel: es geht um einen Abschluss, „BJ bekommt sein Finale“.

Spannend ist auch der Kalender: Bethesda Softworks wurde am 28. Juni 1986 gegründet, damit fällt das 40-jährige Jubiläum auf 28. Juni 2026. Ob man so ein Datum für eine große Enthüllung nutzt? Das ist Spekulation, aber es wäre ein verdammt passender Moment für eine Bühne. Wir werden sehen ob Bethesda dieses Datum nutzen wird. Immerhin hat der Mutter-Konzern, Microsoft, nichts für die Xbox Developer Direct am 22. Januar von Bethesda angekündigt. Noch nicht.

