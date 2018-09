Wolfenstein II: The New Colossus war einer der besten Shooter des letzten Jahres, aber wir waren uns alle nicht sicher ob es ein weiteres Wolfenstein so schnell geben wird. Pete Hines, Vize-Präsident bei Bethesda, hat nun bestätigt, dass Wolfenstein III kommen wird!

Hines sprach im Interview mit Metro.co.uk, dass die Verkäufe von The New Colossus nicht sonderlich gut waren, wie es der Publisher es sich gewünscht hätte. Dennoch werden sie einen weiteren Teil bringen.

„Am Ende des Tages war Wolfenstein gut für uns, weil wir zwei weitere Wolfenstein-Spiele machen wollen. Könnte es besser laufen? Sicher. Absolut, wir machen einen Wolfenstein III. […] Wir müssen alle sehen, wie das endet.“

Momentan arbeitet der Entwickler, MachineGames, an Wolfenstein: Youngblood, eineme koop-fokusierten Spin-off, welches 2019 erscheinen wird. Mit Wolfenstein: Cyberpilot erwartet uns zudem noch ein VR-Abenteuer auf einem feuerspeienden Hund, welches ebenfalls 2019 zu entdecken sein wird.

Wolfenstein III dürfen wir wohl nicht vor 2020 erwarten. Gehen wir davon aus, dass der Titel 3 Jahre Entwicklung benötigt, MachineGames erst 2019 richtig damit anfängt und wir es erst 2022 spielen können.