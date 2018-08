Bethesda Softworks hat in den letzten Jahren intensiv mit Virtual Reality experimentiert und VR-Spinoffs für Fallout 4, Skyrim und Doom veröffentlicht.

Basierend auf Prey und Wolfenstein sollen weitere VR-Projekte realisiert werden. Auch wenn es bei beiden Games um Shooter handelt, könnte die VR-Erfahrung nicht unterschiedlicher sein!

Prey: Typhon Hunter

Arkane’s Prey: Typhon Hunter ist wahrscheinlich interessanter: Dabei handelt es sich um eine Escape-Room-Erfahrung, bei der man als Gamer in das Büro von Prey-Protagonist Morgan einfallt und nach Hinweisen suchen muss, Objekte untersucht – die in der Umgebung verteilt sind, um so ein mehrstufiges Puzzle zu lösen. Insgesamt verspricht Arkane drei verschiedene Fluchtkammern, wobei jede zwischen 30 und 60 Minuten dauern wird. Pures Rätsel lösen soll garantiert sein.

Prey: Typhon Hunter soll in wenigen Wochen für PSVR und PC verfügbar sein und jene Prey-Gamer erhalten, welche sich den Mooncrash DLC geleistet haben.

Wolfenstein: Cyberpilot

Wolfenstein: Cyberpilot, welcher bereits auf der E3 2018 angekündigt wurde, ist harte Action pur. Dabei übernimmt man die Rolle eines Widerstands-Kämpfers und kämpft mit Achsen-Waffen gegen Nazis, einschließlich eines riesigen Panzerhundes. Endlose Flammensäulen gegen Wellen von Gegnern sind dabei garantiert. Große Abwechslung darf man sich beim dem Gemetzel keine erwarten.

Wolfenstein: Cyberpilot erscheint irgendwann im Jahr 2019 für PSVR und PC.