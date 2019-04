Share on Facebook

Der Xbox Game Pass bekommt im Mai 2019 neue Titel. Microsoft bringt insgesamt acht Games für seinen Abo-Service, mit einem Mix aus Shooter, Strategie und MMORPG. Also für alle etwas dabei.

Wolfenstein II: The New Colossus ist das erste Spiel, dass im Mai 2019 für den Xbox Game Pass hinzugefügt wird. Die Fortsetzung des Wolfenstein-Titels aus dem Jahr 2014 lässt die Spieler die Abenteuer von B.J. Blazkowicz in einer dunklen Welt fortsetzen, die von Nazis beherrscht wird.

Mit dabei ist auch Surving Mars , ein fantastisches, retro-futuristisches Strategiespiel, bei dem man den roten Planeten kann und seltsame Sci-Fi-Geheimnisse aufdeckt.

, ein fantastisches, retro-futuristisches Strategiespiel, bei dem man den roten Planeten kann und seltsame Sci-Fi-Geheimnisse aufdeckt. Tacoma ist das neueste geschichtsträchtige Spiel der Entwickler von Gone Home.

ist das neueste geschichtsträchtige Spiel der Entwickler von Gone Home. Black Desert ist ein MMORPG mit einem absurd detaillierten Charakter-Design-System, das eine ziemlich Hardcore-Fangemeinde hat.

ist ein MMORPG mit einem absurd detaillierten Charakter-Design-System, das eine ziemlich Hardcore-Fangemeinde hat. Mit For the King kommt ein strategisches Rollenspiel, das Roguelike- und Tischelemente in einem Paket vereint.

kommt ein strategisches Rollenspiel, das Roguelike- und Tischelemente in einem Paket vereint. The Surge ist ein Action-Rollenspiel, bei dem man in kraftvoller Rüstung herumläuft und im Nahkampf Dinge zertrümmert.

ist ein Action-Rollenspiel, bei dem man in kraftvoller Rüstung herumläuft und im Nahkampf Dinge zertrümmert. LEGO Batman 3 ist genau das, wofür der Name steht: Im dritten Batman-Spiel wird das Abenteuer der Fledermaus im Blockstein-Abenteur fortgeführt.

Wie in jedem Monat erscheinen die Titel nicht alle an einem Tag. So gibt es einzelne Starttermine, für jeden Titel:

Wolfenstein II: The New Colossus – 2. Mai

Wargroove – 2. Mai

Surviving Mars – 9. Mai

Tacoma – 9. Mai

Black Desert – 9. Mai

For the King – 10. Mai

The Surge – 16. Mai

Lego Batman 3 – 16. Mai

Die Xbox One S gibt es mit 1TB-Festplatte sowie 3 Monate-Abo für Xbox Live Gold sowie Xbox Game Pass für unter 200 Euro, schon gesehen?

Quelle: Major Nelson