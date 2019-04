Auf Amazon.de gibt es derzeit ein unschlagbares Angebot für die Xbox One S. Die weiße Konsole mit 1 TB-Festplatte gibt es unter 200 Euro.

Das „Starter Bundle“ beinhaltet außer der 1TB-Version der Xbox One S eine 3 monatige Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass und Xbox Live Gold.

Dabei hat man Zugriff auf mindestens 100+ Game wie Halo 5: Guardians, Minecraft, Monster Hunter World, Prey, Fallout 4, Dirt Rally, LEGO Batman, Juste Cause 4, Halo: The Master Chief Collection, State of Decay 2, Gears of War 4, PUBG, usw. – Eine vollständige Liste bekommt ihr auf der offiziellen Xbox-Webseite.

Weiteres in Bundle enthalten: 4K-HDMI-Kabel, Stromkabel und ein weißer Xbox Wireless Controller. Für Prime-Mitglieder kostet der Einstieg in das 4K-Gaming nur 199,00 Euro auf Amazon.de.