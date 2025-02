Viktor Antonov ist verstorben: Der kreative Kopf hinter Half-Life 2 und Dishonored

Die Gaming-Welt trauert um Viktor Antonov. Der talentierte Künstler, der als Art Director maßgeblich das Erscheinungsbild von Half-Life 2 und Dishonored prägte, ist verstorben. Sein einzigartiger Stil und seine visionären Designs beeinflussten einige der ikonischsten Spiele der letzten Jahrzehnte.

Antonov wurde in Bulgarien geboren und machte sich in der Film- und Videospielindustrie einen Namen. Sein Durchbruch gelang ihm als Art Director von Half-Life 2, einem der meistgelobten Ego-Shooter aller Zeiten. Die düstere, dystopische Welt des Spiels trug seine Handschrift und setzte neue Maßstäbe im Spieldesign.

Neben seiner Arbeit an Videospielen entwarf er auch die Graphic Novel „The Colony: A Structure Celebrating the Triumphs of Technology“. Das Werk erzählt die Geschichte von Gabriel Duban, der die Wahrheit hinter einer verlorenen Stadt sucht – ein weiteres Beispiel für Antonovs Leidenschaft für visuell beeindruckende, erzählerisch dichte Welten.

Sein Einfluss auf die Gaming-Branche reicht weit über Half-Life 2 hinaus. Er arbeitete als Visual Designer an Dishonored, einem der besten Stealth-Spiele aller Zeiten. Seine Vision von Dunwall – einer düsteren, industriellen Stadt voller Geheimnisse – machte das Spiel zu einem visuellen Meisterwerk.

Doch das ist längst nicht alles. Antonov war auch an Wolfenstein: The New Order, Fallout 4, DOOM und Prey beteiligt. Sogar The Elder Scrolls: Legends – Heroes of Skyrim profitierte von seinem kreativen Input.

Viktor Antonov, the artist behind Half-Life 2 and Dishonored among many other games has sadly passed away.

City 17 and Dunwall remain one of my favorite places in fiction.

RIP pic.twitter.com/wxraoXYfQA

— gloveman (@BrennenGlover) February 16, 2025