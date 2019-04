Ostern steht vor der Türe und Microsoft hat (fast) passende Games dafür. Für Xbox Game Pass-Besitzer gibt es nämlich im April 2019 insgesamt 6 neue Games, die ersten 3 starten bereits heute!

Im April gibt es eine interessante Mischung. Diese besteht aus Golfspielen, gefährlichen Kreaturen, furchteinflösenden Aliens, gewaltigen Monstern und infizierten Zombies. Leider alle ohne echten Osterhasen.

Prey – 11. April

Als Probant eines Experiments zur Rettung der Menschheit erwachst Du auf einem Forschungsschiff, das den Mond umkreist. Doch etwas ist fürchterlich schief gegangen: Die Raumstation wird von feindlichen Aliens überrannt, die Dich jetzt jagen. Sammel in Prey lebenswichtige Werkzeuge und nutze Deine neuen Kräfte, um den Aliens zu entgehen und die rätselhaften Geheimnisse des Schiffes zu ergründen.

The Golf Club 2 – 11. April

Erlebe in The Golf Club 2 eine dynamische Golf-Simulation und bestreite herausfordernde Turniere entweder solo oder im Multiplayer-Modus. Schlage den Ball auf malerischen Golf-Plätzen rund um den Globus oder designe Deinen eigenen Platz mit allen dazu gehörenden Schikanen wie Wasser-Hindernissen und Sandflächen. Stelle Dich Deinen Gegnern und steige an die Spitze der Golf-Liga auf.

Monster Hunter: World – 11. April

Betritt in Monster Hunter: World ein lebendes, atmendes Ökosystem und begib Dich auf die Jagd. Nutze als erfahrener Jäger der Fünften Flotte Deine ausgefeilten Fertigkeiten, spüre gefährliche Kreaturen auf, kalkuliere das sich ständig verändernde Terrain ein und erlege die Bestien in nervenaufreibenden Kämpfen. Stelle Dich den spannenden Quests solo oder schließe Dich online mit bis zu drei anderen Jägern zusammen.

The Walking Dead: A New Frontier – 18. April

Schlüpfe in die Rolle von Javier Garcia, einem ehemaligen Baseball-Star, und stelle Dich einer Armee Untoten, um jene zu schützen, die Du liebst. Erkunde in The Walking Dead: A New Frontier eine atmosphärische Welt im Stil der gleichnamigen Comic-Reihe, löse knifflige Rätsel, bekämpfe die untote Bedrohung und knüpfe Freundschaften. Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf die Zukunft.

Life is Strange 2: Episode 2 – 24. April

In Life is Strange 2: Episode 2 begleitest Du die beiden Brüder Sean und Daniel auf ihrer Reise und stellst Dich den Herausforderungen eines harten Winters. Ein unerwartetes Ereignis zwingt die Brüder, ihre Flucht nach Mexiko zu unterbrechen. Als der kleine Daniel krank wird, muss Sean eine schwere Entscheidung treffen und einen sicheren Unterschlupf für sich und seinen angeschlagenen Bruder finden.

Resident Evil 5 – 25. April

Aus der Asche früherer Konflikte erhebt sich neuer Gefahr: Jahre nach den Ereignissen in Raccoon City ist die Gefahr durch die skrupellose Umbrella Corporation und ihre tödlichen Viren zwar gebannt, doch eine neue Bedrohung kündigt sich an. Im Herzen Afrikas verwandeln sich unschuldige Dorfbewohner in deformierte aggressive Kreaturen. Stelle Dich in Resident Evil 5 den Herausforderungen solo oder online gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus