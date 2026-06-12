The Walking Dead: Streets of Survival erscheint 2026 für PC und Konsolen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Welt von The Walking Dead wächst weiter. Mit The Walking Dead: Streets of Survival wurde nun ein neues Spiel angekündigt, das Fans erneut in eine von Zombies überrannte Welt schickt. Anders als viele frühere Umsetzungen setzt der Titel jedoch deutlich stärker auf Survival-Elemente und das tägliche Überleben als auf eine lineare Geschichte.

Damit könnte das Spiel genau die Richtung einschlagen, die sich viele Fans der Marke schon seit Jahren wünschen.

Überleben steht diesmal im Mittelpunkt

In The Walking Dead: Streets of Survival geht es nicht darum, als übermächtiger Held durch Horden von Untoten zu marschieren. Stattdessen sollen Ressourcenknappheit, Gefahren aus der Umgebung und schwierige Entscheidungen den Spielalltag bestimmen.

Werbung

Spieler müssen Nahrung sammeln, Ausrüstung finden und sichere Unterschlüpfe errichten. Gleichzeitig stellen nicht nur die Zombies eine Bedrohung dar. Auch andere Überlebende können gefährlich werden, wenn Vorräte knapp werden oder Konflikte eskalieren. Damit orientiert sich das Spiel deutlich stärker an den Kernelementen, die die Serie und die Comics so erfolgreich gemacht haben.

Eine offene Spielwelt voller Gefahren

Die Entwickler setzen auf eine offene Spielwelt, in der Erkundung eine wichtige Rolle spielen soll. Verlassene Straßen, zerstörte Gebäude und gefährliche Gebiete laden dazu ein, nach wertvollen Ressourcen zu suchen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Dabei soll jede Entscheidung Konsequenzen haben. Wer zu viele Risiken eingeht, könnte wichtige Ausrüstung verlieren oder in gefährliche Situationen geraten. Gleichzeitig warten in besonders gefährlichen Zonen oft die besten Belohnungen.

Werbung

Dieser Ansatz passt hervorragend zur Welt von The Walking Dead, in der Sicherheit meist nur eine Illusion ist.

Die Marke bleibt weiterhin beliebt

Auch viele Jahre nach dem Start der TV-Serie gehört The Walking Dead weiterhin zu den bekanntesten Zombie-Marken überhaupt. Neben Serien, Comics und zahlreichen Spielen erscheinen regelmäßig neue Projekte innerhalb des Universums.

Mit The Walking Dead Streets of Survival versucht die Marke nun offenbar, Survival-Fans anzusprechen und gleichzeitig das Gefühl der Zombie-Apokalypse stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Gerade die Mischung aus Ressourcenmanagement, Erkundung und ständiger Gefahr könnte dabei für eine deutlich andere Spielerfahrung sorgen als frühere Titel der Reihe.

Werbung