The Walking Dead ist nach 12 Jahren offiziell beendet

The Walking Dead ist offiziell beendet! Denn wie der offizielle Twitter-Account der Serie bestätigte, sind die Dreharbeiten für die 11. und damit letzte Staffel, beendet. Damit kann die Serie auf eine zwölfjährige Geschichte zurückblicken, die nun für die beteiligten Schauspieler und Schauspielerinnen ihren Abschluss gefunden hat.

Seit dem Start im Jahr 2010 begeisterte die Zombie-Serie Millionen von Fans. Viele von ihnen sind sogar mit ihr groß geworden. Denn so umspannte der Zeitrahmen der Dreharbeiten satte 12 Jahre. In dieser Zeit brachte es die Serie auf überwältigende 177 Folgen. Dass bei den Dreharbeiten nicht immer alles glatt gelaufen ist, könnt ihr in unserer Liste mit 10 Dingen, die ihr sicher noch nicht über TDW gewusst habt, nachlesen. Von Polizeieinsätzen am Set und Schauspielern, die die Haare ihrer Kollegen sammeln, war alles dabei.

Today is the big day! Filming for #TheWalkingDead is coming to an end. It's been an incredible 12 years and we hope all the amazing cast and crew have a fantastic wrap day. #TWDFamily forever! pic.twitter.com/ybGR8jqa9O — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 31, 2022

Auch der letzte Tag der Dreharbeiten ist natürlich nicht reibungslos verlaufen. Bei einem hundertköpfigen Team und viel Planung, ist das kaum verwunderlich. Diesmal ist es allerdings die ,,Schuld” des ,,Daryl Dixon”-Schauspielers Norman Reedus. Denn so hat der Armbrustliebhaber eine Kopfverletzung erlitten, die die Dreharbeiten für einige Zeit pausieren ließ.

Nach einer kurzen Erholungsphase trat der alteingesessene Schauspieler seine letzte Performance an. ,,The Walking Dead kommt zu einem Ende” schreibt der Twitter-Account. Während Norman Reedus von Anfang an dabei war, können das viele seiner Schauspielkolleginnen, die über die Jahre das fiktive Zeitliche segneten, nicht behaupten. Wer in den zwölf Jahren gestorben ist, verraten wir euch hier.

Wie geht es mit The Walking Dead weiter?

Während die Hauptserie nun beendet ist und schon bald die letzten Folgen über die Fernseher laufen, ist das noch lange nicht das Ende des ,,The Walking Dead”-Universums. Die Spin-Off-Serie Fear the Walking Dead ist momentan in ihrer siebten Staffel und wurde erst vor kurzem verlängert. Hier ist also kein Ende in Sicht.

Darüber hinaus hat das verantwortliche Filmstudio AMC für die Jahre 2022 bis 2023 mindestens drei weitere Spin-Offs angekündigt. Unter jenen Serien ist eine Anthologieserie, bestehend aus sechs Folgen, die einzelne bekannte und neue Charaktere aus der Hauptserie näher beleuchten soll. Die anderen Serien sollen jeweils von Daryl und Carole, als auch von Maggie und Negan handeln. Nähere Plotdetails sind allerdings noch nicht bekannt.