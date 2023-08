Das “The Walking Dead”-Spiel, auf das du gewartet hast, kommt!

Erlebe die ersten vier Staffeln der AMC-TV-Serie The Walking Dead "neu" und ändere die Handlung, in diesen Spiel.

The Walking Dead: Destinies - (C) GameMill Entertainment, Flu Games

The Walking Dead war für mich die beste Zombie-Seifenoper seit “Reich und Schön”, die Lieblingsserie meiner Ur-Oma. Ich selbst habe alle 11 Staffeln gesehen und bin einfach aktuell zu gierig, um noch mehr Streaming-Dienste “freizuschalten”, um die Main-Serien-Ableger alle zu verfolgen. Die Main-Serie hatte meiner Meinung nach einige fatale Entscheidungen. Und nun wurde ein brandneues Action-Adventure-Spiel mit dem Titel The Walking Dead: Destinies angekündigt, dass die “TV-Erfahrungen” für immer löschen werden. Zumindest für mich.

The Walking Dead: Destinies wird von GameMill Entertainment veröffentlicht und von Flu Games entwickelt wurde angekündigt und versetzt uns in die Handlungen der ersten vier Staffeln der beliebten AMC-TV-Serie. Eine gute Entscheidung. Immerhin hätte für mich die Serie hier enden müssen. Zumindest dieses The Walking Dead-Spiel endet hier.

The Walking Dead: Destinies – Ein Spiel für wahre Fans?

GameMill Entertainment, das bereits für die Betreuung großer Marken wie “Cobra Kai”, “GI Joe” und mehr bekannt ist, bringt nun ein weiteres Highlight auf den Markt. Das Spiel wird über ein Dutzend Charaktere aus der Zombie-Welt von The Walking Dead umfassen, darunter bekannte Namen wie Rick, Shane, Michonne, Carol und Daryl. Jeder dieser Charaktere wird mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet sein, die das Spielerlebnis vielseitig gestalten.

Wie spielt es sich? – The Walking Dead: Destinies wird als Third-Person-Action-Adventure gestaltet sein. In einer 4K-Grafik erlebst du die postapokalyptische Welt und kämpfst gegen Horden von Untoten. Du wirst Ressourcen verwalten und Waffen sammeln, um dich gegen die untoten Gegner zur Wehr zu setzen. Die Mischung aus Action und Strategie verspricht ein spannendes Spielerlebnis. Zumindest im Trailer (und am Papier).

Die Kontinuität der AMC-TV-Serie

Ein bemerkenswertes Merkmal von The Walking Dead: Destinies ist seine Verbindung zur AMC-TV-Serie. Die Handlung des Spiels findet zwischen den ersten vier Staffeln statt und bringt dich somit in eine vertraute Umgebung. Du wirst bekannte Schauplätze wie “Hershel’s Farm” und die “West Georgia Correctional Facility” besuchen und dich mit Bedrohungen wie dem Gouverneur auseinandersetzen. Doch das Beste ist: Du hast die Möglichkeit, die Geschichte der Charaktere zu beeinflussen und somit eine völlig neue Ebene der Spannung zu erleben.

Wann erscheint es? – Ein genaues Veröffentlichungsdatum für The Walking Dead: Destinies steht noch nicht fest, das Spiel wird jedoch auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Es soll rund 50 Euro kosten. Optisch hätte mich der Trailer jetzt nicht umgehauen, jedoch die Tatsache, die Geschichte “umzuschreiben”, umso mehr.