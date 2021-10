The Walking Dead bekommt eine neue Spin-off-Serie

The Walking Dead - Staffel 10 - (C) AMC 2019

AMC hat angekündigt, dass die Welt der lebenden Toten rund um Rick Grimes, Negan und Michonne schon bald viel großer wird. Denn mit Tales of the Walking Dead soll im Sommer 2022 eine neue Spin-Off-Serie starten. Während die Hauptreihe momentan in der 11. Staffel eine zusammenhängende Geschichte erzählt, soll das bei der neuen Serie allerdings anders sein.

Denn bei der neuen Serie soll es sich um eine Anthologie handeln. Also jede der knapp einstündigen Folgen, soll eine in sich abgeschlossene Gesichte erzählen. Dabei sollen sowohl neu und unbekannte, als auch bereits etablierte und liebgewonnene Charaktere Beachtung finden.

Tale of the Walking Dead soll dabei Anfang des nächsten Jahres in Produktion gehen und bereits im Sommer erscheinen. Die Serie soll in Amerika auf AMC ausgestrahlt werden, sowie auf dem kostenpflichtigen Streamingservice AMC+, der aber aktuell in Europa nicht verfügbar ist.

Hinter der kommenden Anthologie-Serie sollen auch alte Bekannte stecken. So fungiert Channing Powell, der bereits als der Autor und Produzent für Fear the Walking Dead verantwortlich war, als Showrunner. Auch die Folgenanzahl ist bereits bekannt. Die erste Staffel besteht insgesamt aus sechs Episoden.

The Walking Dead geht dem Ende zu:

Die Verantwortlichen hinter der Serie haben bereits bestätigt, dass die momentan laufenden 11. Staffel der Erfolgsserie die letzte ist. Da trifft es sich gut, dass mit Tales bereits die nächste erfolgversprechende Serie in den Startlöchern steht. Doch Fans von TWD müssen sowieso nicht fürchten, dass ihnen allzu bald die Inhalte ausgehen. Auch die Spin-off-Serien Fear the Walking Dead und World Beyond laufen momentan noch und bietet immer mal wieder Stoff für spannende Diskussionen.

Die Zukunft des Franchise ist also gesichert. Das Schicksal von einigen Charakteren der Serie ist jedoch schon längst besiegelt. Denn in kaum einer anderen Serie sterben so viele Haupt- und Nebencharaktere wie in The Walking Dead. Damit ihr dennoch den Überblick über die Toten und Untoten behalten könnt, haben wir für euch eine Liste zusammengestellt: Nämlich alle Charaktere, die bisher das Zeitliche gesegnet haben. Und das waren einige!