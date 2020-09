The Walking Dead: Serie endet offiziell mit Staffel 11

The Walking Dead - Staffel 10 - (C) AMC 2019

Jede Seifen-Oper hat ihr Ende, auch jene mit Zombies. The Walking Dead, die Erfolgsserie von AMC, wird offiziell mit der 11. Staffel enden. Allerdings wir diese elfte Staffel es in sich haben. Die Abschiedstour wird mit 24 (!) Folgen aufbereitet, deren Ausstrahlung im Herbst 2021 beginnt. Immerhin stehen damit noch viele Episoden zu TWD aus. Die aktuell – noch immer nicht abgeschlossene 10. Staffel der Serie – bekommt weitere 6 Episoden spendiert. Damit hat die 10. Staffel insgesamt 22 Folgen zu bieten.

Die 11. Staffel von The Walking Dead soll im Herbst 2021 starten und bis ins Jahr 2022 hineingehen. Die AMC-Zombieshow startete 2010 mit der Premiere von „Days Gone Bye“ zu Halloween in den USA. In den folgenden Jahren wurde TWD zum weltweiten Hit und brachte mehrere Spin-off-Serien hervor, darunter zwei weitere neue Serien, die nach der Main-Serie starten werden.

The Walking Dead: Main-Serie wird der letzte Beißer genommen…

„Es ist zehn Jahre her, Tschüss. Was vor uns liegt, sind zwei weitere und Geschichten und Geschichten, die darüber hinaus zu erzählen sind“, sagte Scott Gimple, Chief Content Officer von The Walking Dead wie Comicbook.com berichtet. „Von einer leidenschaftlichen Besetzung, einem Team aus Autoren / Produzenten, Produzenten und Crew, die die Vision von Robert Kirkman in seinem brillanten Comic zum Leben erweckt – und von den besten Fans der Welt unterstützt wird. Wir haben noch eine Menge spannender Geschichten vor uns, und dann wird dieses Ende ein Beginn von mehr Walking Dead sein – brandneue Geschichten und Charaktere, bekannte Gesichter und Orte, neue Stimmen und neue Mythologien. Dies wird ein großes Finale sein, das zu neuen Premieren führen wird. Die Evolution steht vor der Tür. Die wandelnden Toten leben.“

Nach dem Abschluss der Flaggschiff-Serie The Walking Dead wird ein Spin-off mit Norman Reedus als Daryl Dixon und Melissa McBride als Carol Peletier in Produktion gehen. Die TWD-Showrunnerin Angela Kang wird das Daryl/Carol-Spinoff leiten. Es wird auch eine Anthologie-Serie „Tales From The Walking Dead“ geben, die in jeder Episode verschiedenen Charakteren folgt und das TWD-Universum dort erforscht, dass in der Serie bisher unentdeckt geblieben ist. Es bleiben also noch genug Zombies auf der Strecke.

Neuer Serienableger mit Daryl und Carol für mindestens zwei Staffeln

„Ich freue mich darauf, mit unseren brillanten Autoren, Produzenten, Regisseuren, Darstellern und der Crew zusammenzuarbeiten, um dieses epische letzte Kapitel von Robert Kirkmans Geschichte für unsere Fans in den nächsten zwei Jahren zum Leben zu erwecken“, sagte Kang. „Die Walking Dead- Flaggschiff-Serie ist seit einem Jahrzehnt mein kreatives Zuhause und es ist bittersüß, sie zu beenden, aber ich könnte nicht aufgeregter sein, mit Scott Gimple und AMC zusammenzuarbeiten, um eine neue Serie für Daryl und Carol zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit Norman Reedus und Melissa McBride war ein Höhepunkt meiner Karriere und ich bin begeistert, dass wir weiterhin gemeinsam Geschichten erzählen können.“

The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/oNl4sgcYCt — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 9, 2020

Welche weiteren Spinoff-Serien es noch geben wird bleibt abzuwarten. Immerhin sind auch 3 Filme mit Andrew Lincoln in Arbeit, der in seine Rolle als legendärer Rick Grimes zurückkehren wird. Aus der Serie ist er ausgestiegen um sich wieder mehr seinem Familienleben zu widmen. Immerhin wird die AMC-Serie in Amerika gedreht, er selbst lebt mit der Familie jedoch in England. Außerdem sind zwei Staffeln von The Walking Dead World Beyond bereits fixiert. Die sechste Staffel Fear the Walking Dead ist ebenso in Arbeit.

The Walking Dead Staffel 10 Folge 16 kommt im Oktober 2020

Die letzte Episode von TWD startet übrigens am 5. Oktober 2020 bei uns. Einige Hauptcharaktere werden beim „Showdown“ im Whisperer-Krieg sicherlich draufgehen. Hier ein kleiner Ausblick auf die ersten Minuten: