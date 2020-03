Nächste Serien-Verschiebung: The Walking Dead World Beyond startet erst im Herbst 2020

The Walking Dead: World Beyond -(C) AMC

The Walking Dead-Fans müssen ebenso länger warten wie Star Trek-Fans. (Wenn sie nicht beides gleichzeitig sind.) Wie AMC meldet wird der Serien-Start von World Beyond auf unbestimmte Zeit verschoben, sehr wahrscheinlich in den Herbst 2020. Eigentlich hätte die Serie, das zweite Spin-off zur Originalserie, am 12. April in den USA starten sollen.

Via Twitter informierte man die TWD-Fangemeinde: Die Ablegerserie kann den geplanten Starttermin nicht halten. Die einzige Zeitangabe, wann wir mit der neuen Serie die in der Zukunft des TWD-Universums spielt, lautet: “later this year” (später dieses Jahr).

Weitere Informationen hat dagegen Deadline parat. So soll die erste Staffel abgedreht sein, allerdings befinden sich noch einige Episoden in der Post-Produktion und konnten bisher nicht fertiggestellt werden. Allerdings schätzt man die Situation auch so sein, dass AMC eine Highlight-Serie für den Herbst benötigt. Immerhin können derzeit viele Serien-Produktionen nicht drehen, aufgrund der COVID 19-Pandemie.

Darum geht es in The Walking Dead: World Beyond

Die erste Generation, die in der Zombie-Apokalypse aufgewachsen ist, steht im Mittelpunkt der zukünftigen The Walking Dead-Ableger-Serie. Zwar wissen die Teenager, was in der Welt vor sich geht, jedoch wuchsen sie in einer wohlbehüteten Umgebung auf. Die Welt jenseits der “sicheren Zone” (eine große Stadt), stellt ihre Freundschaft auf eine harte Probe.

Die Serie ist für zwei Staffeln konzipiert und klar eingegrenzt. Das TWD-Universum soll in Zukunft mehr solcher “kleinen Ableger” bekommen. Nicht nur AMC mischt mit 2-3 Staffel-Serien mit, das Konzept hat man von Netflix übernommen. Die Original-Serie von The Walking Dead befindet sich übrigens bereits in der zehnten Staffel. Eine elfte Staffel wurde bereits bestellt, Fear the Walking Dead bekommt ebenfalls eine weitere Staffel und eine Film-Trilogie mit Rick Grimes ist ebenfalls in Arbeit. Genug Untote für alle also!