The Walking Dead arbeitet daran, die Maggie-Schauspielerin Lauren Cohan zurückzubringen, sagt die Showrunnerin der Serie, Angela Kang.

Cohans Charakter Maggie Greene trat erstmals der AMC-Zombieserie in der zweiten Staffel bei und blieb bis zum Beginn der neunten Staffel bei der Show, bevor Cohan als Headliner der ABC-Spionserie Whiskey Cavalier ausgeschrieben wurde. ABC hat sich inzwischen entschieden, die neue Serie, Whiskey Cavalier abzusetzen, und die Show wird trotz der Bemühungen der Fans, sie am Leben zu erhalten, nicht zurückkehren.

Mutter, Anführerin und Witwe

Während ihrer Zeit bei The Walking Dead entwickelte sich Cohans Maggie zu einer Führungsrolle in der Besetzung und erlitt ein unvorstellbares Trauma, als sie Zeuge des brutalen Mordes an ihrem Ehemann Glenn durch Negan wurde. In Staffel 9 war Maggie Leiterin der Hilltop-Community der Story geworden, während sie gleichzeitig ihr Kind Hershel großzog. Maggies Ausstieg aus der Serie war eine große Erschütterung, ebenso wie der Ausstieg des langjährigen Hauptdarstellers Rick Grimes, aber die Tür blieb offen, damit Maggie zurückkehren konnte, da sie nicht getötet wurde. Sie ist einfach allein mit ihren Sohn unterwegs.

Es sieht so aus, als ob die Tür für Cohan weit offen ist, um zu The Walking Dead zurückzukehren, wenn sie dies wünscht. In einem Interview mit Entertainment Weekly enthüllte Kang, dass Anstrengungen unternommen werden, um ein Wiedersehen zwischen der Franchise und der Schauspielerin zu arrangieren.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Moment wirklich viel dazu sagen kann“, sagte Kang. „Ich sage nur, dass wir daran arbeiten.“

Noch keine genauen Infos, wie Maggie zurückkehrt

Kang gab über ihre kurzen Kommentare hinaus keine Details preis, daher ist nicht genau bekannt, wie Maggies Rückkehr aussehen würde, wenn tatsächlich eine Rückkehr in Sicht ist. Es ist möglich, dass Maggie für die 10. Staffel wieder zur Hauptshow zurückkehrt, obwohl ein solcher Wechsel kompliziert sein könnte, da die 10. Staffel bereits in Produktion ist und vermutlich bereits geplant wurde. Obwohl Pläne jederzeit geändert werden können und mit Zeitsprüngen hat die Serie ein „nettes Tool“ erschaffen, um solche Sachen schnell zu erledigen. Eine anscheinend wahrscheinlichere Möglichkeit ist, dass Maggie in einem der geplanten Rick-zentrierten Walking Dead-Filme wiederkommt. The Walking Dead verzweigt sich auch in eine dritte Serie, für die das Casting bereits begonnen hat, sodass es auch eine Chance gibt, dass Maggie irgendwie in diese Geschichte eingepasst wird.

Michonne vor dem The Walkind Dead-Aus

Eine Rückkehr zur Hauptshow für Maggie wäre für Fans willkommen, da auch Michonne von Danai Gurira vor dem Aus steht. Aber es könnte auch faszinierend zu sehen sein, wie Maggie sich in einem der Filme mit Rick wiedervereinigt, vielleicht auch mit Michonne. Wenn AMC einen guten Start für ihre neue Show wünscht, können sie sich dafür entscheiden, Maggie daran zu beteiligen und sie als Mentorin für die berichteten jungen weiblichen Protagonistinnen der Serie zu fungieren. Oder es gibt einen Auftritt in Fear the Walking Dead von Maggie? Die Möglichkeiten sind gegeben.