Obwohl die Zuschauerzahlen beim Original-The Walking Dead kontinuierlich zurückgehen hat der Kabelsender AMC in den USA eine weitere Staffel (Nr. 10) bestellt. Aber auch Fear the Walking Dead (bei uns bei Amazon Prime zu sehen) startet Anfang Juni mit der Ausstrahlung von Staffel 5. AMC hat anscheinend noch nicht genug Untote und hat nun eine weitere separate Serie zu The Walking Dead bestellt, welche keine Ausgliederung der Originalserie ist.

Die neue Serie wird zwei junge weibliche Protagnonistinnen zeigen welche bereits mit der Zombie-Apokalypse aufgewachsen sind, quasi die erste Generation nach dem Ausbruch. Dabei werden in der Welt der Untoten einige zu Helden, anderen werden zu Schurken.

Die namenlose Beißer-Teenie-Serie

Bisher hat die neue Serie noch keinen Namen erhalten. Die erste Staffel wird aus 10 Episoden bestehen und im Sommer in Virginia abgedreht und 2020 erstausgestrahlt werden. Damit wird ein Crossover mit Fear the Walking Dead oder TWD in den nächsten 10 Staffeln unwahrscheinlich werden […]. Der Autor von Walking Dead, Matt Negrete, wird als Showrunner fungieren und das Projekt gemeinsam mit Scott Gimple, dem Chief Content Officer des Untoten-Universums, kreieren.

„Wir sind begeistert, dass die Toten immer wieder in eine neue Ecke der postapokalyptischen Welt gehen werden, in der Geschichten und Charaktere präsentiert werden, die von TWD bisher noch nicht dramatisiert hat“, sagte David Madden, Präsident des Programms für AMC Networks und AMC Studios, in einer Erklärung. „Scott war ein unschätzbarer Anführer für das Universum, seit er die Rolle des Chief Content Officer übernommen hat und eine klare und innovative Vision für das Franchise hat. Ebenso freuen wir uns, dass Matt, der seit über fünf Jahren ein entscheidender Teil der Familie The Walking Dead ist und viele denkwürdige Episoden von TWD an die Spitze dieser Originalserie geschrieben hat.“

Teenager in TWD? Wenig erfolgsversprechend…

Bisher hatte man in The Walking Dead eher weniger mit jugendlichen Charakteren überzeugen können. Als Fan der geliebten „Zombie-Seifen-Oper“ kann ich sagen: Karl hat mich genervt. Patricia spielt einen auf Kindergarten-Rambo. Die Hilltop-Teenager hätten mit ihrer Unachtsamkeit schon x-mal das Zeitliche segnen müssen und Enid hat man aufgespießt. Warum auch immer. Henry hat mich genervt, aber Enid? Die Mädels von Oceanside sieht man so gut wie nie in der Serie, welche nicht einmal mehr eine Nebenrolle gespielt haben in der neunten Staffel. Und Lydia? Naja, schauen wir mal. Immerhin hat ihr Auftritt ein paar Köpfe zum „Nachdenken“ gebracht.

Ich fasse zusammen: AMC hat Staffel 9 der Original-Serie beendet und eine zehnte Staffel bestellt. Fear the Walking Dead startet Anfang Juni und drei Walking Dead-Filme (mit Rick Grimes) sind in Entwicklung. Danai Gurira (Michonne) wird den Cast mit Staffel 10 verlassen und ebenfalls an den Filmen mit Rick in der Hauptrolle mitspielen (holt sie auch der Helikopter dafür?)….

