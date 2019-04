Share on Facebook

Die erfahrene Autorin und Staffel 9-Showrunnerin Angela Kang kehrt mit Norman Reedus, Melissa McBride und Danai Gurira als Stars zurück. Der langjährige Produzent-Regisseur und Spezialeffekt-Make-up-Guru Greg Nicotero ist neben Scott Gimple und Serienveteran Gale Anne Hurd als ausführender Produzent zurück.

Im Oktober wird Season 10 die letzte für Gurira sein, die vermutlich auf die Filmseite der Franchise wechselt, die von Rick Grimes-Star Andrew Lincoln angeführt wird. Obwohl Lincoln die Mutter-Fernsehserie endgültig verlassen hat, wird er laut Head Content Officer und Franchise-Architekt Gimple die Show, die er für fast neun Staffeln leitete, erneut besuchen, wenn er in den kommenden Episoden zum ersten Mal hinter der Kamera steht. Der ehemalige Abraham Ford-Star Michael Cudlitz, der als Regisseur sein Debüt mit der Episode 907 „Stradivarius“ gemacht hatte, ist ebenfalls für den Regiedienst in einer Episode von Staffel 10 geplant.

Höchstwertung für das 9. Staffelfinale

Die neunte Staffel, die am 31. März mit ihrer allerersten schneebedeckten Episode endete, bekam die Serie erstmals wieder Höchstwertungen von den Fans. Bei Rotten Tomatoes erzielte das Season-Finale ein Rekordhoch von 90%! Jedoch ist Episode 915 das bisher am wenigsten gesehene Staffelfinale der Seriengeschichte von The Walking Dead.

Wie geht’s weiter in Staffel 10?

In der zehnten Staffel wird voraussichtlich die Rückkehr von Maggie-Star Lauren Cohan zu sehen sein. In der nächsten Saison wird der Kampf der Überlebenden gegen Alpha (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) und die Whisperers fortgesetzt, die eine Reihe von Opfern forderten, darunter Jesus (Tom Payne), Tara (Alanna Masterson), Enid (Katelyn Nacon) und Henry (Matt Lintz).

„Es wird ein bisschen mehr Zeit vergehen, kein Jahr, aber der Winter ist vorbei und die Menschen werden sich in einem anderen emotionalen Umfeld befinden“, so Kang kürzlich gegenüber EW der kommenden Staffel-Premiere, die in den letzten Sekunden des Staffel Neun-Finales das Radio-Mysterium berühren konnte.

The Walking Dead kehrt im Oktober mit seiner zehnten Saison zu AMC zurück. Bei uns wird die neue Staffel höchstwahrscheinlich wieder bei FOX (Bezahlfernsehsender) ausgestrahlt.