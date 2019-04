Share on Facebook

Wie AMC auf seinem The Walking Dead-Twitter-Account veröffentlicht wird Fear the Walking Dead mit seiner fünften Staffel am 2. Juni starten.

Mit Austin Amelia stößt zum Start der neuen Folgen ein weiteres bekanntes Gesicht aus der Mutterserie hinzu. Ähnlich wie zuvor schon Morgan Jones soll auch Dwight (Austin Amelio), die ehemals rechte Hand von Negan, zu einem festen Bestandteil der Ablegerserie werden. Die Serie, welche bei uns via Amazon Prime gesehen werden kann, startet diesen Sommer in die bereits fünfte Runde.

Ob der The Walking Dead-Charakter Dwight als Freund oder Feind bei Fear the Walking Dead auftritt ist derzeit noch nicht bekannt.

Auch interessant auf DailyGame: The Walking Dead ersetzt Maggie, nicht Rick