Ein Teaser für den Film wurde während eines „Walking Dead Panels“ auf der San Diego Comic-Con gezeigt. Es zeigt einen Hubschrauber, der in eine ferne Stadt fliegt, deren Skyline von dem klassischen staubgelben Licht umrahmt wird, das für die Ästhetik der Show steht. Während das Licht die Stadt bedeckt, erscheint das Logo von The Walking Dead, gefolgt von „Rick Grimes Returns“. Grimes wurde zuletzt gesehen, als er mit einem Hubschrauber in einem tödlichen Zustand verschleppt wurde. Dies bedeutet zweifellos, dass sein erschütterndes Dasein nicht einfacher werden wird.

Früher galt der Film als TV-Film, aber anscheinend haben sie ihren Abschluss gemacht, wie im Teaser auch heißt: „Only in Theatres“. Das erste Projekt hat noch keinen Namen und wurde stattdessen als „Untilted The Walking Dead Movie“ bezeichnet. Es wird von AMC, Skybound und Universal produziert.

Michonne wird in Staffel 11 nicht mehr dabei sein

Es scheint ein Comic-Con mit Höhen und Tiefen für The Walking Dead-Fans zu sein. Der Tag begann mit der Nachricht, dass für Fear the Walking Dead eine sechste Staffel bestellt wurde. Kurz danach gab Danai Gurira, die Michonne in The Walking Dead spielt, bekannt, dass sie die Show nach Staffel 10 verlassen werde.

Es wurde gemunkelt, dass Andrew Lincoln für die Filme zurückkehrt, und dieser Teaser bestätigt, dass dies tatsächlich der Fall sein wird. Berichte, dass dies passieren würde, tauchten im Februar auf und zur gleichen Zeit stellten sie fest, dass Gurira schließlich auch gehen würde und wahrscheinlich in den Filmen erscheinen wird.

„Dies werden große, epische Unterhaltungen sein“, sagte Scott Gimple, Chief Content Officer von Walking Dead, zu der Zeit und bemerkte, dass sie „wahrscheinlich“ auf AMC ausgestrahlt würden, was nicht mehr der Fall ist. „Bei jedem handelt es sich um Qualitätsfilme. Das ist in der Branche der Fall. Wir haben gesehen, wie Netflix diese Studiofilme für die Zuschauer in ihren eigenen vier Wänden produziert, und wir werden hier dasselbe tun.“

Der erste Rick-Grimes-Film soll laut Gimple in einer „sehr neuen Situation mit eigener Geschichte“ stattfinden, die sich „sehr, sehr von dem unterscheidet, was wir zuvor gesehen haben“.