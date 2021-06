The Walking Dead: 23 Hauptcharaktere die (bisher) gestorben sind

The Walking Dead - Staffel 10 - (C) AMC 2019

The Walking Dead hat in seiner langen Laufzeit bisher vermutlich schon mehr Charaktere eingeführt und getötet, als es in manchen Serien überhaupt gibt. Bereits seit der ersten Staffel der langlebigen Zombie-Serie macht das einen großen Reiz aus. ,,Niemand ist sicher“ heißt es schon zu Beginn. Je mehr ihr einen neuen Charakter in euer Herz schließt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er schon bald als Futter für Zombiehorden endet, Opfer eines skrupellosen Überlebendenanführers wird oder schlicht an Selbstmord stirbt.

Der Juni brachte den zweiten Teil der zehnten Staffel der beliebten Survival-Serie endlich auf Disney+. Damit sind dort ab sofort alle Staffel via Stream abrufbar. Bevor die Serie mit Staffel 11 im August jedoch offiziell endet, haben wir für euch eine Liste mit all jenen Charakteren zusammengestellt, die auf welche Art auch immer zu Früh das Zeitliche segnen mussten.

Spoiler für die gesamte Serie sind natürlich unumgänglich.

Alle Hauptcharaktere die in The Walking Dead gestorben sind

Dale Horvath (Jeffrey DeMunn)

Als einer der ersten Hauptcharaktere in The Walking Dead konnte der Tot von Dale beweisen, dass es in dieser Serie jeden treffen kann. Zu Beginn, als die Überlebenden rund um Rick, erst noch mit der Zombiegefahr umzugehen lernen mussten, geschah das dabei häufiger durch die Zombies selbst. Sein Tod geschieht dabei so zufällig, wie es die Serie noch oft zeigen wird. Ein einzelner Streuner schafft es ins Lager der Überlebenden und reißt ihm den Arm ab.

Serienliebling Daryl erschießt ihn schlussendlich, da seine Wunden tödlich waren und er ihm den Schmerz ersparen wollte.

Lori Grimes (Sarah Wayne Callies)

Lori Grimes, Frau von Rick und Mutter von Carl, war seit der ersten Staffel bei den Fans eher verhasst. Ob es an der Affäre lag, die sie während ihr Mann im Koma lag mit dessen bestem Freund startete, oder generell an ihrer nervigen Art. Einige böse Geister freuten sich vermutlich, als sie die Serie ,,verlies“. Dies geschah jedoch auf besonders brutale Art.

Während sie in The Walking Dead Staffel 3 im Gefängnis ihre Tochter gebar, musste ein Kaiserschnitt vollzogen werden, der wegen des Blutverlusts und des Schocks dann schlussendlich zu ihrem Tod führte. Anders als in den Comics überlebte ihre Tochter Judith die Prozedur allerdings. Ihr Sohn Carl war dennoch gezwungen sie zu erschießen, um ihr das grausame Schicksal als lebende Tote zu ersparen.

Shane Walsh (John Bernthal)

Eben erwähnter bester Freund Shane hatte sehr damit zu kämpfen, dass Rick Grimes nach seinem Koma als Gruppenanführer auftrat. Noch dazu in dessen Frau verliebt, entwickelte er sich immer mehr zu einem skrupellosen Antagonisten. Bis er schlussendlich sogar versucht, seinen ehemaligen Partner und besten Freund umzubringen. Doch Rick kommt ihm zuvor und erschießt ihn in Staffel 2.

Nachdem er sich in einen Zombie verwandelt hat, erschießt Carl ihn (wir erkennen ein Muster), um Rick zu retten.

Andrea (Laure Holden)

Andreas Todesurteil ging mit der Entscheidung einher, sich mit Philip Blake – aka dem Gouverneur – einzulassen. Im Finale der dritten Staffel von The Walking Dead lässt er sie schlussendlich eingesperrt mit dem zombifizierten Milton zurück. Der schafft es sie zu beißen und sie ist gezwungen sich selbst zu erschießen, bevor sie selbst zum Monster wird.

Hershel Greene (Scott Willson)

Hershel Green, Vater von Maggie und Beth, hat während seiner Zeit in der Serie so einiges durchmachen müssen. Er hat seine Frau verloren, seine Heimat, sein Bein und schlussendlich auch seinen Kopf. Dies geschah bei einem großen Angriff auf das bisher sichere Gefängnis, durch den diabolischen Gouverneur, der ihn vor den Augen der ganzen Gruppe hingerichtet hat.

The Governor (David Morissey)

Der bis zu dem Zeitpunkt gefährlichste Gegner der Gruppe ist ohne Zweifel der Gouverneur Philip Blake. Nachdem er Andrea verraten hatte und Hershel geköpft, schaffte es Michonne ihn mit ihren Katanas fast zu töten. Halbtot erschoss ihn schlussendlich eine Frau aus seiner eigenen Gruppe.

Glenn Rhee (Steve Yeun)

Glenn war einer der beliebtesten The Walking Dead Charaktere der gesamten Serie. Als einer der wenigen hat er es geschafft seine Menschlichkeit auch im Angesicht der Zombieapokalypse zu bewahren. Mit Maggie Greene formte er sogar eine leidenschaftliche Beziehung, die schlussendlich zur Hochzeit führte. Auch ein Baby war geplant, bis Negan in Staffel 7 dem Vorhaben ein Ende bereitete.

Negan schlug ihm mit seinem Baseballschläger Lucille den Schädel ein. Bis heute wohl der berüchtigtste Tod der Serie.

Merle Dixon (Michael Rooker)

Als Merle in Staffel 1 das erste Mal auftrat, galt er als Rassist und gewalttätiger Bösewicht. Wenige hatten daher Mitleid mit ihm, als Rick ihn an ein Dach gekettet zum Sterben zurückließ. Er überlebte das ganze zwar, verlor aber seine Hand und schloss sich den Schergen des Gouverneur an. Zum Ende hin zeigte er jedoch trotzdem Reue und verriet seinen neuen Boss, indem er Michonne rettete.

Seine Belohnung war der gewalttätige Tod. Einige Zeit später kehrte sein Bruder Daryl zurück und erlöste den zum Zombie gewordenen Merle schlussendlich.

Carl Grimes (Chandler Riggs)

Carl begann seine Karriere bei The Walking Dead als nerviges Kleinkind, das sich ständig in prekäre Situationen brachte und gerettet werden musste. Im Lauf von acht Staffeln schaffte er es jedoch zum postapokalyptischen Badass und wichtigen Teil der Gruppe zu werden. Als auch er jedoch einen Zombiebiss erlitt, schoss er sich selbst in den Kopf. Zum Leidwesen seines Vaters Rick.

Tyreese Williams (Chad Coleman)

Tyreese hatte eine große Rolle in den Comics. Viele Fans von The Walking Dead fanden daher, dass man ihn zu wenig in der Serie genutzt hat. In Staffel 5 führt das schließlich dazu, dass ihn zwei Zombies bissen. Nach einer fehlgeschlagenen Amputation von Michonne, starb er kurz darauf an zu viel Blutverlust.

Sasha Williams (Sonequa Martin-Green)

Tyreese Schwester Sasha schaffte es länger in der Serie zu überleben. Und das, obwohl sie in den Comics gar nicht vorkam. Auch sie konnte zum zertifizierten Badasss und Serienlieblings aufsteigen und versuchte sogar den ewigen Bösewicht Negan zu ermorden. Beeindruckt von dem Versuch, wollte Negan, dass sie seiner Gruppe von Überlebenden beitritt. Mit einer selbstgemachten Zyanid-Pille lehnte sie jedoch das Angebot ab.

Abraham Ford (Michael Cudlitz)

Abraham war ein klassischer Riese mit einem Herz aus Gold. Ständig auf Konfrontation aus, aber dennoch sanftmütig. Als erstes Opfer von Negans Baseballschläger brachte ihm das alles jedoch nichts. Genau wie Glenn wurde auch sein Schädel vom Serienbösewicht eingeschlagen.