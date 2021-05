Disney+ im Juni: Das sind die Film- und Serien-Highlights dieses Monat

Disney+ (C) Disney

Im Mai zeigte Disney+ erneut, wie die Zukunft von Streaming aussehen könnte. Am 4. Mai feierte die neuste ,,Star Wars“-Serie The Bad Batch ihren packenden Einstieg. Mit einem 70-Minütigen Special konnte sich Fans einen Eindruck davon machen, was mit den Klontruppen direkt nach der Übernahme des Imperiums passierte. Seitdem versorgt die Serie jeden Freitag mit neuen Folgen.

Filme wie Cruella – im VIP-Zugang – und Jojo Rabbit versorgten hingegen auch Cineasten, die leider immer noch auf Kinogänge verzichten müssen. Auch der Juni bietet wieder eine Mischung aus neuen Serien, Blockbuster-Filmen und jeder Menge Abwechslung. Kein Wunder also, dass der Streaming-Service bislang wirklich beeindruckende Nutzerzahlen vorweisen kann.

Disney+ im Juni – Loki

Zu Beginn allerdings vermutlich die Serie, die momentan am meisten erwartet wird. Nach WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier startet mit Loki nunmehr die bereits dritte MCU-Serie in diesem Jahr. In der Serie begleiten wir den namensgebenden Antagonisten – erneut gespielt von Tom Hiddleston -, der durch die Ereignisse in Avengers: Endgame an einen bisher unbekannten Ort teleportiert wurde. Dort muss er sich nun mit der Bürokratie seiner Taten auseinandersetzen.

Fans können gewohnte Action, als auch skurrile Szenarien und vermutlich sehr viel Witz erwarten. Anders als üblich, erscheint die neuste Serie auf Disney+ ab dem 9. Juni jeden Mittwoch.

Luca

Nachdem bereits der letzte Pixar-Film Soul exklusiv auf Disney+ startet, wird es auch dem neusten Film des Studios so ergehen. Mit Luca startet am 18. Juni ein neues fantastisches Abenteuer auf dem Streaming-Service, dass in üblicher Pixar-Manier sowohl ein altes, als auch ein junges Publikum begeistern könnte.

Die Geschichte handelt dabei von zwei fischähnlichen Meerjungen, die in einer malerischen italienischen Küstenstadt den Kontakt zu den Bewohnern suchen. Immer wenn sie das Wasser verlassen, nehmen sie so eine menschliche Gestalt an. Doch müssen sie aufpassen, denn sollte auch nur ein Tropfen Flüssigkeit sie berühren, verwandeln sie sich zurück und laufen Gefahr aus, entlarvt zu werden. Pixar-Fans dürfen wohl wie immer ein herzerwärmendes, aber auch herzzerreißendes Erlebnis erwarten.

The Walking Dead Staffel 10 Teil 2

Mit dem zweiten Teil der Zombie-Serie kommt der Abschluss der zehnten Staffel am 4. Juni auf Disney+. Ein vorletztes Mal müssen sich die letzten Überlebenden der Gruppe um den Protagonisten Rick den Gefahren der Postapokalypse stellen. Im August folgt dann schlussendlich die letzte Staffel der langjährigen Serie.

Doch für Fans von The Walking Dead bedeutet das nicht das Ende. Denn so ist bereits mindestens ein Film angekündigt, der die Geschichte von Rick Grimes fortsetzen soll.

Disney+ Highlights im Juni