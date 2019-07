Share on Facebook

Amazon bietet im Rahmen seiner Prime Day’s jede Menge toller Angebote für Prime-Mitglieder. Wir haben euch ein paar Highlights aus der Videospiele-Welt zusammengepickt und eine Übersicht erstellt.

Viel Spaß beim Sparen!

Videospiele:

PlayStation 4-Hardware stark reduziert!

Generalüberholte und zertifizierte PS4-Konsolen gibt es derzeit um fast die Hälfte als zum Standard-Preis! Die Slim-Variante mit 1TB-Festplatte gibt es für 149,99 Euro (Stand 15.07. @ 21:00 Uhr).

Die PSVR + Kamera + VR Worlds liegt derzeit auf Lager für 139,99 Euro (statt 276,34 Euro).

Weitere tolle Angebote:

Was werdet ihr euch am Amazon Prime Day holen? Sagt es uns in den Kommentaren!