Der 27. Juli wird ein großer Tag für Wolfenstein-Fans. Wolfenstein: Youngblood startet nicht nur, sondern auch VR-Fans bekommen in Wolfenstein ihr einzigartiges VR-Exklusiv: Cyberpilot.

Bethesda hat bestätigt, dass das Spiel an diesem Tag mit auf Steam starten wird. Wie von Bethesda versprochen, werden ihre Spiele auf dem PC bei Steam starten. Der Titel wird anscheinend rund 20 Euro kosten, und zumindest beim Start scheint es, als wäre er (zeitlich) exklusiv für PC VR. Zumindest hat Amazon das Veröffentlichungsdatum für die PlayStation VR-Version noch nicht aktualisiert.

Mal sehen wie Cyberpilot wirklich wird. DOOM VFR war doch sehr eingeschränkt in der Bewegung.

Welcome to the 1980s. Fight against the Nazi regime in #Wolfenstein: Youngblood and Cyberpilot on 7/26! pic.twitter.com/EQ925vEgwn

— Bethesda (@bethesda) 27. März 2019