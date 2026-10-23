Fallout: Maximus-Power-Armor-Statue erscheint 2027

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer von der Fallout-Serie nicht genug bekommen kann, sollte einen Blick auf diese Sammlerfigur werfen. Prime 1 Studio bringt Maximus in seiner markanten T-60-Powerrüstung als detailreiche Statue heraus. Das Sammlerstück ist rund 67 Zentimeter hoch, bringt je nach Version bis zu 27 Kilogramm auf die Waage und soll 2027 ausgeliefert werden.

Allerdings hat die beeindruckende Figur ihren Preis: Schon die Standardversion kostet 1.399 US-Dollar. Für die umfangreichere Bonus-Edition werden sogar 1.599 US-Dollar fällig.

Die T-60-Rüstung steckt voller Details

Die Statue gehört zur Real Elite Masterline von Prime 1 Studio und bildet Maximus in dem Anzug ab, den er in der Serie zum ersten Mal trägt. Besonders auffällig sind die massive Silhouette der Rüstung, die charakteristischen drei Kratzspuren und ein beleuchteter Scheinwerfer am Helm.

Auch der Sockel wurde passend zur postapokalyptischen Welt gestaltet. Darauf finden sich unter anderem ein Totenschädel eines Deathclaws, Rad-Kakerlaken und ein Milchautomat. Die Details sollen die Umgebung widerspiegeln, die Maximus aus der Serie kennt. Die Figur besteht aus Polystone und weiteren Materialien. Da es sich noch um ein Produkt in Entwicklung handelt, können sich einzelne Details bis zur endgültigen Veröffentlichung ändern.

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Die Bonus-Edition kostet 200 Dollar mehr

Wer mehr Möglichkeiten beim Präsentieren haben möchte, kann zur DX-Bonus-Version greifen. Sie enthält austauschbare Köpfe mit und ohne Helm sowie verschiedene Armteile. Außerdem liegt ein zusätzlicher rechter Arm bei, der eine T-60-Pistole hält. Die Bonus-Edition ist auf 200 Exemplare limitiert. Beide Varianten können bereits vorbestellt werden. Laut Hersteller ist die Auslieferung derzeit für August bis November 2027 vorgesehen.

Lohnt sich die teure Fallout-Statue?

Für gewöhnliche Fans ist der Preis natürlich eine echte Hausnummer. Die Statue richtet sich klar an Sammler, die hochwertige Figuren mit vielen Details suchen und dafür entsprechend tief in die Tasche greifen.

Ob sich die Investition lohnt, hängt deshalb vor allem davon ab, wie wichtig euch Maximus und die Serie sind. Wer die Bruderschaft des Stahls und die T-60-Rüstung liebt, bekommt jedenfalls ein auffälliges Sammlerstück für die Vitrine.

Hier geht es zu unserer Game Review von Fallout 76 für die PS4.

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