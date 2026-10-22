Xbox: Razer veröffentlicht limitierte Kollektion zum 25. Jubiläum
Xbox wird 25 Jahre alt und feiert mit Razer. Drei limitierte Gaming-Gadgets erscheinen im transparenten Grün-Look der ersten Xbox.
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Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die erste Xbox ist vor fast 25 Jahren erschienen und hat mit ihrem transparenten grünen Design bis heute einen festen Platz in der Gaming-Geschichte. Zum Jubiläum bringt Razer genau diesen Look zurück – allerdings nicht mit einer neuen Konsole, sondern mit drei besonderen Gaming-Gadgets.
Die limitierte Xbox 25th Anniversary Collection ist seit dem 20. Oktober 2026 erhältlich. Zur Auswahl stehen eine Gaming-Maus, eine mechanische Tastatur und kabellose In-Ear-Kopfhörer. Alle drei Geräte setzen auf transparente grüne Elemente und spezielle Details zum 25. Geburtstag.
Drei Gaming-Gadgets im klassischen Xbox-Look
Den Anfang macht die Razer Basilisk V3 Pro 35K. Die kabellose Gaming-Maus bietet einen Sensor mit bis zu 35.000 DPI und 13 anpassbare Bedienelemente. In der Jubiläumsversion kommen das grüne Gehäuse und passende Xbox-Details hinzu. Der Preis liegt bei 179,99 US-Dollar.
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Dazu gesellt sich die Razer BlackWidow V4 75% für 209,99 US-Dollar. Die kompakte mechanische Tastatur besitzt austauschbare Schalter, RGB-Beleuchtung und eine spezielle Xbox-Taste, mit der sich die Xbox Game Bar öffnen lässt. Die Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed runden die Kollektion ab. Die kabellosen Ohrhörer unterstützen 2,4-GHz-Funk und Bluetooth und sollen inklusive Ladecase bis zu 35 Stunden durchhalten. Sie kosten 119,99 US-Dollar.
Lohnt sich die Jubiläumsedition für Xbox-Fans?
Technisch erfindet Razer das Rad mit den Sondermodellen nicht neu. Vielmehr handelt es sich um bekannte Produkte, die durch das transparente Design und die Jubiläumsdetails einen Sammlercharakter erhalten. Gerade für Fans der ersten Xbox dürfte die Optik interessant sein.
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Wer ohnehin eine neue Maus, Tastatur oder Gaming-Kopfhörer sucht, bekommt hier eine ungewöhnliche Alternative. Allerdings fällt für das besondere Design ein Aufpreis gegenüber den regulären Modellen an. Die drei Geräte sind alle auch einzeln erhältlich. Ob und wann sie auch regulär in Deutschland angeboten werden, ist bislang nicht eindeutig bestätigt. Wer auf den klassischen Xbox-Look steht, sollte deshalb vor dem Kauf die Verfügbarkeit und mögliche Versandkosten prüfen.
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