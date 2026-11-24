Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Dass man in GTA 6 praktisch jedes Fahrzeug klauen kann, das einem gerade über den Weg fährt, dürfte niemanden überraschen. Schließlich gehört Autodiebstahl seit jeher zum guten Ton der Reihe. Dass man dabei allerdings versehentlich eine ganze Reisegruppe entführen kann, war selbst mir neu.

Und das völlig unbeabsichtigt!

Ein Bus musste her. Und zwar sofort! Ich war gerade wieder einmal irgendwo unterwegs, als ich dringend ein Fahrzeug brauchte. Welches? Völlig egal. Hauptsache vier Räder und ein funktionierender Motor. Also schnappte ich mir kurzerhand den erstbesten Bus, der am Straßenrand stand, setzte mich hinters Steuer und fuhr los.

Werbung

So wurde ich Busfahrer und Kidnapper gleichzeitig

Ein recht unscheinbarer, weißer Kleinbus mit der Aufschrift „The Grace Community“.

Offenbar gehört das Fahrzeug irgendeiner religiösen Gemeinschaft. Zumindest lässt der Name vermuten, dass hier normalerweise besonders fromme Menschen durch die Gegend kutschiert werden. So weit, so unspektakulär.

Werbung

Erst nach einigen Minuten und mehreren Kilometern Fahrt fiel mir plötzlich etwas auf. Oh fuck! Da sitzen ja noch Fahrgäste im Bus!

Und die hatten offenbar überhaupt nicht mitbekommen, dass ihr Fahrer mittlerweile durch einen ziemlich gewöhnlichen Autodieb ersetzt worden war. Ich musste so laut lachen, dass meine Frau nachschauen kam, was denn da grad so lustig ist.

Die saßen einfach weiterhin auf ihren Plätzen, blickten gemütlich aus den Fenstern und ließen sich durch Vice City chauffieren. Während ich mit ihrem geklauten Bus durch die Gegend bretterte!

Werbung

Keine Panik, keine Fluchtversuche. Offenbar vertrauten die Herrschaften einfach darauf, dass der Mann am Steuer schon wissen würde, wohin die Reise geht. Und sie vertrauten eindeutig dem Falschen.

Die Beschwerden kamen erst am Ziel…

Irgendwann hatte ich schließlich mein eigentliches Ziel erreicht. Und da ging dann das Gemecker los!

Werbung

Allerdings beschwerten sie sich weniger darüber, dass ich ihren Bus gestohlen und sie nebenbei entführt hatte. Vielmehr waren sie ziemlich sauer über meine wirklich beschissene Fahrweise.

Entschuldigung bitte, aber was erwartet ihr denn? Ich bin nicht mal ein guter Autodieb geschweige denn professioneller Busfahrer!

Wobei… eigentlich hätte ich für die Fahrt zumindest Trinkgeld verlangen können. Stattdessen gab es nur Beschwerden.

Werbung

Ein Stern. Würde diesen Fahrdienst vermutlich nicht weiterempfehlen.

Ups.