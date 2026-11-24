Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Arthur Morgan und John Marston könnten tatsächlich ihren Weg nach Hollywood finden. Jahrelang wollte Rockstar Games von Verfilmungen seiner größten Marken nichts wissen. Doch jetzt scheint sich die Haltung des Studios zumindest bei einer Spielereihe zu ändern. Red Dead Redemption könnte als Kinofilm oder Fernsehserie umgesetzt werden. Allerdings müssten interessierte Studios dafür offenbar tief in die Tasche greifen.

Das berichtet das US-Branchenmagazin The Ankler unter Berufung auf mehrere mit der Situation vertraute Quellen. Demnach soll Rockstar inzwischen deutlich offener für eine Verfilmung seiner Western-Reihe sein. Bei Grand Theft Auto sieht die Sache dagegen weiterhin anders aus.

Über 100 Millionen Dollar nur für die Red Dead Redemption-Rechte?

Besonders interessant ist der mögliche Preis. Ein Agent, der mit Drehbuchautoren aus der Videospielbranche zusammenarbeitet, erklärte gegenüber „The Ankler“, dass zeitweise eine Summe von mehr als 100 Millionen US-Dollar als Mindestpreis für die Lizenzrechte im Gespräch gewesen sei. Die Summe wurde laut der Quelle zu einem früheren Zeitpunkt diskutiert. Ob Rockstar heute tatsächlich diesen Betrag verlangt, ist nicht bekannt.

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Selbst wenn ein Studio die Rechte für eine solche Summe erwerben würde, wäre damit noch kein einziger Drehtag bezahlt. Drehbuch, Schauspieler, Produktion, Spezialeffekte und Marketing würden zusätzlich Millionen verschlingen.

Zum Vergleich: Amazon bezahlte 2017 rund 250 Millionen Dollar für die weltweiten Fernsehrechte an Der Herr der Ringe. Ein gewaltiger Lizenzpreis ist in Hollywood also keineswegs ungewöhnlich, wenn eine bekannte Marke ein großes Publikum verspricht. Und genau das könnte Red Dead Redemption liefern. Die Western-Reihe gehört zu Rockstars erfolgreichsten Marken. Allein Red Dead Redemption 2 wurde mittlerweile mehr als 89 Millionen Mal verkauft. Die gesamte Reihe kommt auf über 118 Millionen verkaufte Exemplare.

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GTA 6 bekommt dagegen offenbar keinen Kinofilm

Überraschend ist vor allem der Unterschied zu Grand Theft Auto. Obwohl GTA zu den bekanntesten Videospielmarken überhaupt gehört, soll Rockstar eine Verfilmung weiterhin ablehnen. Laut dem Bericht haben Hollywood-Unternehmen über Jahre versucht, das Studio für entsprechende Projekte zu gewinnen. Erfolgreich waren sie damit nicht.

Auch der gewaltige Erfolg von GTA 6 scheint daran vorerst nichts zu ändern. Rockstar Games braucht Hollywood schlicht nicht, um seine Marke erfolgreich zu vermarkten. Die Spiele erreichen bereits ein Millionenpublikum und erzielen Einnahmen, von denen viele Filmproduktionen nur träumen können.

Bei Red Dead Redemption könnte das anders aussehen. Die Western-Reihe erzählt ohnehin ausgesprochen filmische Geschichten. Besonders Red Dead Redemption 2 mit seiner tragischen Handlung rund um Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang würde sich grundsätzlich für eine aufwendige Serie eignen. Ob eine mögliche Produktion tatsächlich die Geschichte der Spiele nacherzählen oder völlig neue Figuren in den Mittelpunkt stellen würde, ist allerdings unbekannt.

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Kommt eine Red Dead Redemption-Serie im Stil von The Last of Us?

Dass Videospielverfilmungen funktionieren können, haben zuletzt Produktionen wie The Last of Us und Fallout gezeigt. Beide Serien erreichten nicht nur Spieler, sondern auch Zuschauer, die mit den Vorlagen bislang wenig anfangen konnten. Eine Red Dead Redemption-Serie könnte einen ähnlichen Weg einschlagen. Besonders die langsame Entwicklung der Charaktere, die Konflikte innerhalb der Bande und das Ende des Wilden Westens würden genügend Material für mehrere Staffeln bieten.

Eine Kinofilm-Adaption müsste sich dagegen wesentlich stärker auf einzelne Ereignisse konzentrieren. Gerade die umfangreiche Geschichte von Red Dead Redemption 2 ließe sich kaum vollständig in zwei oder drei Stunden unterbringen.

Allerdings sollten Fans ihre Erwartungen noch zurückhalten. Rockstar hat weder einen Film noch eine Serie offiziell angekündigt. Es gibt bislang kein bestätigtes Produktionsstudio, keinen Regisseur und keine Informationen über mögliche Schauspieler. Auch ein abgeschlossener Lizenzvertrag ist nicht bekannt.

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