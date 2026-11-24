Mortal Kombat: Nach 33 Jahren unentdeckte Cheat-Codes entdeckt!
Wir haben sie für dich!
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Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.
Im allerersten Teil der legendären Mortal Kombat Reihe aus dem Jahr 1993 wurden gerade neue Eingabecodes entdeckt. Diese ermöglichen zusätzliche Continues oder führen direkt zu den Bosskämpfen. Bisher ist nur bekannt, dass sie in der amerikanischen Version funktionieren. Der legendäre „Blood-Code“ ist übrigens nicht dabei.
Wer hat dies entdeckt?
Es ist bereits mehr als drei Jahrzehnte her, dass Mortal Kombat auf dem SNES erschienen ist. Nachdem der erste Teil nach so vielen Jahren noch immer auf der ganzen Welt gespielt wird, ist es nun eine große Überraschung, dass darin noch immer unbekannte Cheat-Codes zu finden sind. Ein Fan und YouTuber hat gleich mehrere versteckte Eingabekombinationen entdeckt, die neue Möglichkeiten eröffnen. Einer dieser Codes führt direkt zu den Bosskämpfen.
Wie wurden die Cheat-Codes entdeckt?
Dafür fand eine technische Untersuchung der damaligen ROM statt. Dabei wurde nicht nur der Programmcode analysiert, sondern auch untersucht, welche Tasteneingaben während des Ladevorgangs erkannt werden. Diese wurden im Anschluss getestet. Die Codes funktionieren in der US-Version Rev. 1 und müssen während des Ladebildschirms eingegeben werden, auf dem Goro neben dem Acclaim Logo erscheint. Ein akustisches Signal bestätigt die erfolgreiche Eingabe.
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YouTube-Video
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Hier die Kombinationen:
- mit 10 Credits starten: Links, Hoch, Rechts, Hoch, Links, Hoch
- mit 30 Credits starten: Runter, Hoch, Hoch, Rechts, Links, Hoch
- direkt zu den Bosskämpfen: Runter, Hoch, Rechts, Runter, Links, Hoch
Der erste Code war bereits vorher bekannt. Allerdings wurde dieser bislang ausschließlich der japanischen Version zugeschrieben. Nun funktioniert er ebenfalls in der amerikanischen Version.
Der erste Teil der legendären Reihe
Mortal Kombat ist im Jahr 1993 in den USA erschienen. Das Spiel war vor allem von Street Fighter II inspiriert und brachte ikonische Figuren wie Liu Kang, Scorpion und Sub-Zero hervor. Während die Arcade-Version im Vorjahr erschien und zahlreiche Darstellungen von Blut enthielt, entfernte Nintendo diese in der SNES-Fassung. Seitdem gibt es Gerüchte über einen geheimen Code, der die ursprünglichen Gewaltdarstellungen freischalten soll. Dieser wurde allerdings auch bei der aktuellen Analyse nicht entdeckt.
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Bis heute zählt die Reihe zu den bekanntesten Kampfspiel-Franchisen weltweit. Die aktuellen Entdeckungen zeigen, dass selbst nach Jahrzehnten noch längst nicht alle Geheimnisse des ursprünglichen SNES-Klassikers gelüftet worden sind. Wer hätte das für möglich gehalten?
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Quelle: youtube.com via Nekorun
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