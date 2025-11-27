Nintendo: Warum die Knöpfe der Kontroller A, B, X und Y heißen

Manuel... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat eine interessante Buchstabenauswahl bei ihren Tasten gewählt. Warum das so ist, hat man sich schon 1993 gefragt. Deshalb zitieren wir nun aus einem alten Nintendo Power Magazin und beantworten eine Frage, welche sich viele Videospieler schon öfters gestellt haben dürften. Schließlich heißen die Knöpfe auch auf der aktuellen Nintendo Konsole, der Switch 2 noch immer so.

Überraschung mit X und Y

Nintendo hatte die ursprünglichen Action-Knöpfe des NES und Game Boys A und B genannt. Erst mit dem SNES kamen weitere Knöpfe hinzu. L und R waren die Schultertasten auf der linken und rechten Seite. Zu den Action-Knöpfen A und B kamen zwei weitere hinzu. Diese wurden zu X und Y benannt. Aber warum eigentlich diese Buchstaben? C und D wäre hier logisch gewesen. Schließlich gab es bei der Konkurrenz SEGA Mega Drive A-, B-, C-Knöpfe. Bei Neo Geo gab es sogar einen vierten, welcher sogar D hieß. Ein Spieler hat sich diese Frage bereits im Jahr 1993 gestellt und damit direkt an das Videospielmagazin Nintendo Power geschrieben.

Primäre Knöpfe

Da die Frage und Antwort auch schon damals hochinteressant waren, wurde das Schreiben samt Antwort gedruckt. Es wurde hierfür extra der damalige Product Designer von Nintendo of America Lance Barr gefragt. Er erklärte, dass die Buchstaben X und Y aus dem CAD-Design beziehungsweise aus dem Ingenieurswesen stammen. Dort seien diese Buchstaben oftmals für sekundäre Funktionen verwendet worden. Da man A und B bei Nintendo weiterhin als die „primären“ Knöpfe ansah, haben X und Y eine „sekundäre“ Funktion. Auch sind die Knopfpaare A und B, sowie X und Y deshalb farblich miteinander abgestimmt (dies allerdings nur in der US-Version der SNES. In Japan und bei uns hatte jeder der Knöpfe eine eigene Farbe.). Auch wenn CAD- und Videospiele nicht immer Hand in Hand gehen, so sei dieses Buchstabenpaar am passendsten gewesen.

Ever wondered why it's ABXY and not ABCD on SNES controllers? And I presume on any other controller too that inherited this design choice?One young reader of Nintendo Power in 1993 wrote in to ask.

Weitere Gründe

Was man aus den Kommentaren des Posts herausliest, waren angeblich anfangs schon C- und D-Knöpfe geplant, sodass man sich bei Nintendo erst im Laufe der Entwicklung für X und Y-Knöpfe entschieden haben dürfte. Ein Grund könnte auch sein, dass X und Y in anderen Sprachen und Schriften leichter zu erkennen sein dürfte. Und nicht nur in der technischen Branche, sondern auch in der Mathematik kennt man diese Buchstaben sehr gut.

Während sich Sony auf der PlayStation kreativ gezeigt hatte und ihre Kontroller mit ihrem Dreieck, Kreis, Kreuz und Quadrat verziert hat, hat Microsoft auf ihrer Xbox einen einfacheren Weg gewählt. Auf deren Kontrollern heißen diese Knöpfe zwar ebenfalls A, B, X und Y. Allerdings ist die Reihenfolge der Buchstaben anders als bei Nintendo. Was beim Spielen oftmals für Verwirrung sorgt. So können Nintendo Spieler womöglich nie Xbox spielen und vice versa.

