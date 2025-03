Manchen aufmerksamen SNES Spielern kam es vor, dass die Videospiele auf der SNES Konsole schneller laufen als damals. Ob es ihnen nur so vorkam oder ob es tatsächlich so ist hat man nun mit einem speziellen Test herausgefunden. Die Konsolen laufen tatsächlich schneller als ursprünglich. Warum das so ist, muss allerdings noch herausgefunden waren.

Die Super Nintendo Konsole, welche 1990 in Japan erschienen ist, ist ein Klassiker für sich. Damals dauerte es noch eine Zeit bis wir unsere Hände an die Controller der damaligen Konsolen legen konnten. So mussten die amerikanischen Spieler bis 1991 warten. Wir in Europa bis 1992. Die Russen mussten sogar bis 1994 warten! Mit Starttiteln wie Super Mario World, F-Zero oder Pilotwings hat Nintendo eindrucksvoll bewiesen war in der neuen Heimkonsole steckte. Im Vergleich zum NES haben sich nicht nur die Bits verdoppelt, sondern auch die Buttons auf den Controllern. Viele Videospieltitel, welche auf dieser Konsole erschienen sind, haben das Fundament für Franchisen und Videospiele generell erstellt.

Es wurde tatsächlich eine Umfrage durchgeführt, bei welcher heutige SNES Konsolen Besitzer prüfen sollen, ob ihre Konsole schneller läuft als damals. Mit einem speziellen Test (smpspeed-ROM-Test von lidnariq), kann dieser Geschwindigkeitstest durchgeführt werden. Die Ergebnisse von diesem Test wurden von 143 Nutzern eingegeben und waren verblüffend. Man stellte fest, dass die Konsolen schneller geworden sind als bei den von damals ursprünglich angegeben Spezifikation des SNES.

Based on 143 responses, the SNES DSP rate averages 32,076 Hz, rising 8 Hz from cold to warm. Warm DSP rates go from 31,965 to 32,182 Hz, a 217 Hz range. Therefore, temperature is less significant. Why? How does it affect games? We do not know. Yet. See docs.getgrist.com/fpwWkqDcnxXR… for more.

