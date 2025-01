Nintendo: Japanischer Super Mario World Jazz Soundrack erscheint auf LP!

Warner Music Japan hat angekündigt, dass der Super Mario World Soundtrack eine Wiederveröffentlichung auf Schallplatte bekommt. Allerdings nur in Japan. Dafür hat Black Screen Records schon mitgeteilt, dass importierte Alben bei ihnen erhältlich sein werden.

Am 30.04.2025 soll der Super Mario World Jazz Soundtrack in Japan auf Schallplatte wieder erscheinen. Es handelt sich hauptsächlich um Jazz Versionen des Videospielklassikers Super Mario World, welcher 1990 mit dem Super Nintendo als Starttitel erschienen ist. 1991 erschien dieser Soundtrack auf einer Doppel-CD. Darauf waren die genannten Jazz Versionen erhalten, aber auch Soundeffekte und eigene Kompositionen von der vorhergegangenen Videospielreihe Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3.

Laut Tower Records soll die Wiederveröffentlichung 179 Tracks beinhalten. So soll die erste Platte auf beiden Seiten Jazz Versionen von Koji Kondos berühmtester Stücke beinhalten. Die zweite Platte wird eine Sammlung eine Sammlung von Musikstücken der Super Mario Bros. Reihe 1 – 3 beinhalten, während auf der anderen Seite der aus 18 Stücken bestehende Super Mario World Soundtrack spielt, welcher dann auf der dritten Platte fortgesetzt wird.

Die Jazz Versionen der ersten Platte wurde von Koichi Sugiyama (Dragon Quest) und der japanischen Jazz Legende Sadao Watanabe komponiert und von der Mario Club Band gespielt worden sein. Die Mario Club Band bestand aus einer Gruppe von Musikern namnes Soichi Norikii (Keyboard), Tsunehide Matsuki (Gitarre), Jun Kajiwara (E-Gitarre), Kenji Takamizu (E-Bass), Yuichi Tokashiki (Schlagzeug), Motoya Hamaguchi (Perkussion), and Keiji Toriyama (Synths).

Back to the SNES days with a gem 🕹️

That's right! We're importing the Japan exclusive ORIGINAL soundtrack to "Super Mario World" on 3xLP vinyl. Also includes the Super Mario Bros. soundtrack!

Snag one before they're gone:https://t.co/KGHy875zcX pic.twitter.com/J9Wrc0h53w

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

— Black Screen Records (@blackscreenrec) January 17, 2025