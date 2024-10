Nintendo: F-Zero wurde von Hollywood Klassikern inspiriert!

Der Videospieldesigner Takaya Imamura verrät in einem aktuellen Interview, woher die Inspirationen von F-Zero stammen. Dabei nennt er, dass zwei besondere Filmklassiker, welche ebenfalls aus dieser Zeit stammten, es dem Team ganz besonders angetan haben: Zurück in die Zukunft II und Batman von Tim Burton.

Der Erfinder von Tingle

Takaya Imamura ist ein Videospieldesigner, Manga-Künstler und lehrt mittlerweile sogar an einer Universität. Er gilt als ehemaliges Schwergewicht bei Nintendo, wo er über dreißig Jahre lang gearbeitet hat. In dieser Zeit hat er unteranderem für F-Zero die Charaktere designt, als auch die Geschichte geschrieben. Ebenso bei Star Fox, bei welchem er sich für die meisten Nebencharakter verantwortlich zeigte. Für das Legend of Zelda Franchise hat unteranderem er den Charakter Tingle für Majora’s Mask entwickelt. Er ist seit 2021 leider nicht mehr bei Nintendo tätig. Allerdings arbeitet er gerade an einem Retrovideospiel namens Omega 6 The Video Game.

Zurück in die Zukunft II

Nun gibt es eine neues Interview von ihm, welches Famitsu mit ihm geführt hat. Darin gibt er Preis, welches die Einflüsse für das F-Zero Franchise waren. Eine Inspiration war der Filmklassiker Zurück in die Zukunft II aus dem Jahr 1989. Der zweite Teil spielt unteranderem in einer Zukunft in welcher Autos fliegen können.

Batman

Der andere Film ist Batman von 1989, welcher von Tim Burton stammt. Dabei kann man sofort die Gemeinsamkeiten der futuristischen Fahrzeuge und dem Batmobil ausmachen. Dieses wollte der damalige Regisseur Kazunobu Shimizu tatsächlich nachahmen. Auch in Captain Falcon kann man die optischen Gemeinsamkeiten in seiner Statur und seinen Augen zu Batman ausmachen. Sie könnten tatsächlich Brüder sein.

Was stammt von wem?

Beide Filme stammen aus dem Jahr 1989 und waren aufgrund ihrer Besonderheit in aller Munde. Kein Wunder, dass sich die beiden davon haben inspirieren haben lassen. Während Shimizu die Basiswelt geschaffen hatte, hat Imamura die Charaktere und Designs kreiert. F-Zero ist im darauffolgenden Jahr 1990 erschienen.

Auch wenn wir trotz dieser interessanten Offenbarung immer noch kein richtig neues F-Zero in den Händen halten. So können wir mittlerweile auf der Nintendo Switch F-Zero 99, F-Zero X für den Nintendo 64, F-Zero: Velocity City für den Game Boy Advance und auch das originale F-Zero für den Super Nintendo spielen. Wir hoffen, dass Nintendo mit der nächsten Konsole uns endlich auch ein neues F-Zero beschert. Inspirationen dafür, sollte es genügend geben.

Quelle: famitsu.com

