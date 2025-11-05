Nintendo: Warum man sich für die Switch 2 als Nachfolgerkonsole entschieden hatte

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an gespielt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein spezielles Genre.

Nachdem Nintendo dessen aktuelle Geschäftszahlen veröffentlicht hat, wurde auch erklärt, warum man sich entschieden hat, mit der Nintendo Switch 2 eine Nachfolgerkonsole zu entwickeln. Zudem haben wir erfahren, wie viele Switch 2-Käufer schon die erste Switch besitzen.

Nicht die erste Nachfolgerkonsole

Nintendo hat bereits eine Menge verschiedenste Konsolen herausgebracht. Meist war die nächste Konsole etwas gänzlich Neues, aber manchmal waren sie sich sehr ähnlich. Beispielsweise der NES und sein Nachfolger, der SNES, sowie der Nintendo DS und der 3DS. Dazu gesellten sich nun die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 ohne Zweifel hinzu.

Nintendo über die Switch 2

Im Rahmen der Präsentation der Geschäftszahlen hat Präsident von Nintendo Shuntaro Furukawa sich zu der Entscheidung für die Entwicklung eines Nintendo Switch-Nachfolgers geäußert. Die Switch-Konsole, welche im Jahr 2017 erschienen war, hätte in all den Jahren einzigartige, vielfältige Spielmöglichkeiten geboten. Sie hätte das Konzept, jederzeit, überall und mit jedem spielen zu können, und dabei Heimkonsole und Handheld vereint. Damit hätte sie sich als eine neue Videospielplattform etabliert.

Er fügte noch hinzu, dass die Spieler die 3 möglichen Spielmodi: TV-, Tisch- und Handheld-Modus schätzen würden. Deshalb sei es wichtig gewesen, dass das Nachfolgesystem wieder diese besonderen Eigenschaften mitbringt. Gleichzeitig wollte man das Potenzial erweitern beziehungsweise weiterentwickeln. Es wurde erkannt, dass mit einer höheren Rechenleistung die Entwickler noch besser unterstützt werden würden. Mit diesem Gedanken hat man die Nintendo Switch 2-Konsole leistungsstärker ausgerüstet, damit die Kreativität der Entwickler weniger eingeschränkt sei.

Der Erfolg gibt Nintendo Recht

Dass dieses Vorhaben aufging, sieht man an den Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2. Diese haben die Erwartungen von Nintendo weit übertroffen. Die Konsole ist bereits die sich am schnellsten verkaufende Nintendo-Konsole jemals. Weswegen es immer wieder zu Engpässen bei der Auslieferung kam. Natürlich nahmen dadurch die Verkäufe der ersten Switch-Konsole ab.

Treue Kunden

84% aller bisher verkauften Nintendo Switch 2-Konsolen, gingen an Besitzer der ersten Switch-Konsole. Nintendo hat sehr treue Kunden. Nur 16% sind absolut neue Kunden, welche ebenso in Zukunft vermutlich auch treu bleiben werden.

