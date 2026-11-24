Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Nachdem wir in GTA 6 bereits Brian O’Conners legendären Mitsubishi Eclipse aus The Fast and the Furious entdeckt haben, darf natürlich auch das Fahrzeug seines besten Freundes und späteren Schwagers nicht fehlen.

Die Rede ist selbstverständlich von Dominic Torettos Dodge Charger R/T aus dem Jahr 1970, den Vin Diesel im ersten Film fährt.

Und tatsächlich hat Rockstar auch diesem Stück Filmgeschichte einen Platz in Leonida spendiert. Allerdings hat der Wagen seine besten Tage offenbar schon hinter sich.

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Hier findet ihr Dominic Torettos Dodge Charger

Das Auto steht ziemlich versteckt in Grayson. Den genauen Standort könnt ihr wie gewohnt dem Screenshot mit der Karte entnehmen. Sucht dort nach einem etwas heruntergekommenen Holzhaus, hinter dem sich ein kleiner überdachter Abstellplatz befindet. Und genau dort steht er!

Ein alter, verrosteter Muscle-Car-Klassiker mit ausgebleichter blauer Lackierung und gelben Streifen. Was ihn allerdings sofort verrät, ist der gigantische Kompressor, der mitten aus der Motorhaube ragt. Spätestens da dürfte jeder Fast-&-Furious-Fan wissen, welches Auto Rockstar hier verewigt hat.

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So bekommt ihr den Wagen

Im Spiel handelt es sich um einen Bravado Driveshaft Gauntlet, den ihr euch einfach schnappen könnt. Eine kleine Hürde gibt es allerdings. Entweder habt ihr bereits einen sogenannten Slim Jim, ein Werkzeug zum Öffnen verschlossener Autotüren, oder ihr schlagt kurzerhand eine Scheibe ein.

Wobei ich bei diesem Exemplar tatsächlich weniger Skrupel hätte als bei Brian O’Conners makellosem Mitsubishi. Denn ganz ehrlich… so viel schlimmer kann der Zustand nicht werden.

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Aus der Rostlaube wird eine Filmlegende

Sobald ihr das Fahrzeug habt, solltet ihr damit unbedingt die nächste Werkstatt aufsuchen. Einmal ordentlich reparieren, den Rost entfernen und dem Wagen eine schöne schwarze Lackierung verpassen.

Schon habt ihr einen ziemlich überzeugenden Nachbau von Dominic Torettos legendärem Dodge Charger. Der gewaltige Kompressor ist schließlich bereits vorhanden. Einsteigen und ein mal cruisen für die Familie. Oder so. Aber… ohne die Filme gesehen zu haben… das ist einfach eine geile Karre.

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