Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Kürzlich kündigte Playtonic eine Definitive Edition seines Jump ’n’ Runs Yooka-Laylee and the Impossible Lair an, den zweiten Ableger des Quasi-Nachfolgers von Banjo-Kazooie und Donkey Kong Country. Allerdings soll die Neuauflage nur für Steam, PS5 und Switch 2 erscheinen – Xbox bleibt außen vor. Ursprünglich kam die Mischung aus 2D-Hüpfer und Zelda-Elementen 2019 auf den Markt und knüpfte direkt an das 3D-Abenteuer Yooka-Laylee von 2017 an.

„Leider mussten wir angesichts der technischen Herausforderungen und Kosten, die mit der Erstellung dieser Version verbunden waren, Prioritäten setzen“, ließ das Studio per Social Media verkünden (via X). Auch künftig dürfte es keine neue Version für Xbox geben: „Leider sind die Kosten für die Portierung auf weitere Plattformen für uns derzeit einfach nicht tragbar.“ Playtonic setzt sich aus ehemaligen Entwicklern des britischen Studios Rare zusammen, das einst für Banjo-Kazooie bekannt war und heutzutage für Sea of Thieves zuständig ist.

Von Banjo-Kazooie zu Yooka-Laylee – Xbox-Marke gegen Indie-Projekt

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Ironischerweise ist Xbox bereits seit mehreren Jahrzehnten im Besitz der Originalmarke Banjo-Kazooie. Auf dem Nintendo 64 war das knallbunte Jump ’n’ Run einer der größten Verkaufsschlager der Plattform, aber Entwickler Rare wanderte wenige Jahre später zu Xbox. Auf Xbox 360 erschien ein Crafting-Spin-off namens Banjo-Kazooie Schraube Locker, bevor die Marke in den Ruhestand ging. Bei manchen alteingesessenen N64-Fans herrschte seit jeher Unmut.

Nachdem sich einige der alten Entwickler als Indie-Studio unabhängig gemacht hatten, wurde Yooka-Laylee per Crowdfunding aus dem Boden gestampft. Vom ersten Spiel gibt es inzwischen ein Remake, das weiterhin für Xbox erschienen ist. Das zweite Spiel lehnte sich wiederum an Donkey Kong Country an, ebenfalls ein Rare-Klassiker. Auf Xbox läuft die alte Version von Yooka-Laylee and the Impossible Lair übrigens bereits in 4K. Somit dürfte das alte Spiel auf der Plattform der neuen Definitive Edition nicht allzu weit hinterherhinken.

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Rare ist im Zuge der Neustrukturierung der Xbox-Marke inzwischen zu Activision gewandert. Dort weckte eine Ausschreibung bei alten Fans der Maskottchen wieder Hoffnung. Denn Activision wird dort als neues „Zuhause“ von Banjo-Kazooie genannt. Daneben wurden die ersten zwei Spiele vom Nintendo 64 kürzlich für Evercade neu portiert.