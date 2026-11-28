Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist seit dem 19. November erhältlich und begeistert Millionen Spieler. Doch auch Rockstars neuer Open-World-Blockbuster ist nicht frei von technischen Problemen. Abstürze, verschwundene Spielstände, Grafikfehler und eine Wetter-Simulation, die offenbar nicht richtig funktioniert, sorgen für Frust. Selbst der erste große Patch hat noch nicht sämtliche Probleme beseitigt. Die GTA 6-Community hat deshalb 23 bekannte Fehler und zahlreiche mögliche Lösungen zusammengetragen.

Die Übersicht stammt aus einem laufend aktualisierten Reddit-Sammelbeitrag von Nutzer Melmpje. Die letzte Aktualisierung berücksichtigt bereits GTA 6-Version 1.002.002. Wir haben die vollständige Hauptübersicht auf Deutsch überarbeitet und aufbereitet. Wichtig: Nicht jeder Fehler betrifft alle Spieler, und nicht jede vorgeschlagene Lösung funktioniert zuverlässig.

GTA 6 Probleme beheben: Diese vier Schritte solltest du zuerst versuchen

Bevor du dich mit einem bestimmten Fehler beschäftigst, empfiehlt die Community vier grundlegende Maßnahmen. Diese können vor allem bei Abstürzen, Ladeproblemen und Schwierigkeiten beim Spielstart helfen. Bei Fehlern innerhalb der Spielwelt, etwa dem kaputten Wettersystem, bringen sie dagegen nicht unbedingt etwas.

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Wichtig und das machst du zuerst: Speichere deinen Fortschritt und beende das Spiel, bevor du diese Schritte ausführst.

GTA 6 auf die neueste Version aktualisieren

Auf der PS5 markierst du GTA 6 im Hauptmenü, drückst die Options-Taste und wählst „Auf Update überprüfen“. Auf der Xbox findest du verfügbare Aktualisierungen unter „Meine Spiele & Apps“, „Verwalten“ und „Updates“. Konsolen-Software aktualisieren

Überprüfe, ob deine PlayStation oder Xbox das neueste Systemupdate installiert hat. Veraltete Systemsoftware kann Probleme beim Starten und Ausführen von Spielen verursachen. Konsole vollständig neu starten

Verwende nicht einfach den Ruhemodus. Auf der PS5 öffnest du über die PS-Taste das Power-Menü und wählst „PS5 neu starten“. Auf der Xbox hältst du die Xbox-Taste gedrückt, öffnest das Power-Menü und wählst „Konsole neu starten“. Systemcache leeren

Auf der PlayStation 5 schaltest du die Konsole vollständig aus. Halte anschließend die Power-Taste gedrückt, bis der zweite Signalton ertönt. Verbinde deinen Controller per USB-Kabel und drücke die PS-Taste. Wähle im Sicherheitsmodus „Cache leeren und Datenbank neu aufbauen“ und anschließend „Systemsoftware-Cache leeren“.

Achtung: Wähle keinesfalls eine Option zum Zurücksetzen der Konsole. Dadurch könnten deine Daten gelöscht werden.Auf Xbox Series X/S hältst du die Power-Taste direkt an der Konsole ungefähr zehn Sekunden lang gedrückt, bis sie sich ausschaltet. Trenne sie danach für rund 30 Sekunden vom Stromnetz und schließe sie wieder an.

Reddit-Inhalt

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GTA 6 Update 1.002.002: Welche Fehler hat Rockstar bereits behoben?

Am 23. November veröffentlichte Rockstar Games ein erstes größeres Update für GTA 6. Laut den offiziellen Patch Notes wurden folgende Probleme behoben:

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Mehrere Fehler, die zum Absturz des Spiels führten.

Probleme mit der automatischen Speicherung des Spielfortschritts.

Telefonanrufe, die nicht ausgelöst wurden und dadurch Story-Missionen oder zusätzliche Inhalte blockierten.

Ein Fehler, durch den Spieler ihren Fahndungslevel nicht mehr loswerden konnten.

Das Wettersystem, das über lange Zeiträume keine Veränderungen zeigte.

Eine nicht verwendbare Hantelstange beim Kreuzheben im Fitnessstudio.

Begleiter, die erbeutete Taschen nicht übergaben, sodass diese nicht bei Hehlern verkauft werden konnten.

Allerdings gibt es einen Haken. Trotz des Updates melden Spieler weiterhin Abstürze, fehlerhafte automatische Speicherungen und Probleme mit dem Wetter. Die offiziellen Korrekturen scheinen also zumindest nicht sämtliche gemeldeten Fälle beseitigt zu haben.

Drei schnelle Lösungen für häufige GTA 6-Probleme

Manche Schwierigkeiten lassen sich überraschend einfach beheben.

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Nach einem Update bleibt das Spiel auf einem Bildschirm hängen: Überprüfe den unteren Bildschirmrand. Dort kann eine leicht zu übersehende Aufforderung zum Drücken einer Taste erscheinen. Das Spiel wartet möglicherweise nur auf deine Bestätigung.

Überprüfe den unteren Bildschirmrand. Dort kann eine leicht zu übersehende Aufforderung zum Drücken einer Taste erscheinen. Das Spiel wartet möglicherweise nur auf deine Bestätigung. Die Steuerung reagiert verzögert: Das Problem habe ich selbst gehabt! Aktiviere den Gaming-Modus deines Fernsehers und deaktiviere die Zwischenbildberechnung beziehungsweise Bewegungsglättung . Dadurch lässt sich die Eingabeverzögerung häufig verringern.

Das Problem habe ich selbst gehabt! Aktiviere den und . Dadurch lässt sich die Eingabeverzögerung häufig verringern. GTA 6 zeigt ein Vorhängeschloss und lässt sich nicht starten: Auf der PS5 kannst du unter „Einstellungen“, „Benutzer und Konten“, „Andere“ die Lizenzen wiederherstellen. Auf Xbox überprüfst du unter „Einstellungen“, „Allgemein“, „Personalisierung“, „Meine Heim-Xbox“, ob die Konsole korrekt als Heimkonsole eingerichtet ist. Entscheidend ist dabei, dass dein Konto tatsächlich über die entsprechende Spiellizenz verfügt.

GTA 6 stürzt ab oder startet nicht: Diese schweren Fehler sind bekannt

Besonders ärgerlich sind Fehler, die das Weiterspielen verhindern. Die Community unterscheidet dabei zwischen häufig auftretenden Problemen und solchen, die bislang nur von wenigen Spielern gemeldet wurden.

1. GTA 6 stürzt auf PS5 oder Xbox Series ab

Abstürze werden weiterhin auf beiden Konsolenplattformen gemeldet. Hilft keiner der vier grundlegenden Lösungsschritte, empfiehlt die Community eine Neuinstallation. Sichere vorher unbedingt deine Spielstände in der Cloud. Auf der PS5 solltest du außerdem den angebotenen Fehlerbericht an Sony senden.

2. GTA 6-Spielstände verschwinden oder werden nicht gespeichert

Das ist einer der schwerwiegendsten Fehler. Obwohl Rockstar die automatische Speicherfunktion bereits korrigiert haben will, berichten Spieler weiterhin von verlorenen Fortschritten. Besonders nach dem Ruhemodus oder einem plötzlichen Stromausfall können Spielstände fehlen. Die Community empfiehlt deshalb, regelmäßig manuell zu speichern und GTA 6 vollständig zu beenden, bevor die Konsole ausgeschaltet wird.

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Ist ein Spielstand verschwunden, überprüfe zunächst das Laden-Menü im Spiel und anschließend deine Cloud-Speicherstände. Auf der PS5 wird für die Cloud-Speicherung PlayStation Plus benötigt.

Wichtig: Lade einen Cloud-Spielstand nur herunter, wenn du sicher bist, dass er den gewünschten Fortschritt enthält. Beim Herunterladen kann der lokale Speicherstand überschrieben werden!

3. Autos verlieren Tuning-Teile und Garagen verschwinden

Auch das Fahrzeugsystem macht Probleme. Autos, die außerhalb einer Garage abgestellt oder über Scooter Bros angefordert werden, können plötzlich ihre Verbesserungen verlieren. Manche Fahrzeuge tauchen nach einer Reparatur sogar ohne Motorhaube wieder auf. Zusätzlich berichten Spieler, dass die Immobilien-App plötzlich null verfügbare Objekte anzeigt oder bereits gekaufte Garagen von der Karte verschwinden.

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Eine zuverlässige Lösung ist bislang nicht bekannt. Betroffene sollten den Fehler dokumentieren und Rockstar melden.

4. Missionen starten nicht oder bleiben hängen

In einigen Missionen frieren Charaktere ein, wichtige Interaktionsmöglichkeiten erscheinen nicht oder Missionsmarkierungen verschwinden. Versuche zunächst, den letzten Kontrollpunkt neu zu starten. Hilft das nicht, beende GTA 6 vollständig und starte es erneut.

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Beachte außerdem, dass manche Story-Missionen erst nach dem Abschluss anderer Aufgaben freigeschaltet werden. Überprüfe deshalb deine Karte auf weitere rosafarbene Missionsmarkierungen.

5. Jason kann nach einer Nebenmission nicht mehr ausgewählt werden

Ein besonders problematischer Fehler betrifft den Charakterwechsel. Nach Abschluss der Nebenmission „Missing Persons“ kann Jason bei manchen Spielern ausgegraut bleiben.

Dadurch lassen sich Missionen, die Jason voraussetzen, nicht mehr starten. Für diesen Fehler ist bisher keine Lösung bekannt.

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6. Missionscharakter wird durch eine Berührung bewusstlos

In einer Mission des dritten Kapitels muss Jason beziehungsweise Lucia für Tyrone einen Charakter namens Charles aufspüren. Läufst du versehentlich gegen ihn, kann er sofort bewusstlos werden. Die Mission muss anschließend vom letzten Kontrollpunkt wiederholt werden.

Die vorläufige Lösung ist einfach: Nähere dich Charles langsam und halte etwas Abstand, damit es nicht zu einer unbeabsichtigten Kollision kommt.

GTA 6 Grafikprobleme: Ruckler, verschwommene Texturen und kaputtes HDR

Nicht alle Fehler verhindern das Weiterspielen. Manche beeinträchtigen allerdings die Darstellung und das Spielgefühl erheblich.

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7. FPS-Einbrüche und Performance-Probleme

Spieler berichten weiterhin von deutlichen Bildrateneinbrüchen. Besonders betroffen sollen die Xbox Series S und die normale PlayStation 5 sein. Die Probleme treten häufig auf, wenn sich der Charakter schnell durch die offene Spielwelt bewegt.

Eine zuverlässige Lösung gibt es bislang nicht. Rockstar hat auch noch keinen speziellen Performance-Patch für diese Berichte angekündigt.

8. Straßen und Gebäude laden zu spät nach

Ein weiterer Fehler betrifft das Streaming der Spielwelt. Straßen und Gebäude wirken teilweise verschwommen oder sogar durchsichtig, bis sich der Spieler ausreichend nähert.

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Besonders bei schnellen Autofahrten fällt das Problem auf. Manchmal friert das Spiel für einen kurzen Moment ein, während neue Bereiche geladen werden. Die Meldungen betreffen sämtliche Konsolen. Eine Lösung ist nicht bekannt.

9. GTA 6 sieht verschwommen aus

Manche Spieler beschreiben einen auffällig weichen Bildeindruck, als würde ein leichter Schleier über der Grafik liegen. Als mögliche Lösung empfiehlt die Community, die Konsole vollständig neu zu starten und HDR testweise zu deaktivieren. Außerdem sollte die eingestellte Ausgabeauflösung zur tatsächlichen Bildschirmauflösung passen.

Verwendest du einen 1440p-Monitor, wähle nach Möglichkeit 1440p. Bei einem 4K-Fernseher sollte die Konsole entsprechend auf 4K eingestellt sein.

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Wichtig ist außerdem, dass die Xbox Series S grundsätzlich mit einer niedrigeren internen Auflösung arbeitet als die Series X. Ein etwas weicheres Bild ist deshalb nicht zwangsläufig ein Fehler.

GTA 6 Wetter-Bug: Warum regnet es in Leonida kaum?

10. Das Wettersystem verändert sich nicht richtig

Für besonders viele Diskussionen sorgt das Wetter. Obwohl Rockstar aufwendige Regenfälle, Gewitter und wechselnde Bedingungen integriert hat, berichten Spieler von nahezu durchgehend sonnigem Wetter. Einige haben bereits mehr als 50 Stunden gespielt, ohne einen richtigen Regenschauer zu erleben. Selbst nach Update 1.002.002 scheint das Problem weiterhin aufzutreten.

Vereinzelt berichten Spieler inzwischen von leichtem Regen. Andere sehen weiterhin ausschließlich Sonnenschein. Teilweise zeigt die Wetter-App im Spiel Regen an, obwohl draußen die Sonne scheint. Während Autofahrten kann die Umgebung außerdem plötzlich in bewölktes oder nebliges Wetter wechseln.

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Rockstar führt den Wetterfehler zwar bereits als behoben auf, die Community sieht das Problem allerdings noch nicht vollständig gelöst. Ein allgemein funktionierender Fix ist derzeit nicht bekannt. Einzelne Spieler berichten, dass das Leeren des Systemcaches und der Wechsel in ein späteres Kapitel geholfen haben. Das ist aber keine bestätigte Lösung.

GTA 6: Lucia und Jason verhalten sich manchmal merkwürdig

11. Begleiter folgen nicht, schießen nicht oder verschwinden

Auch das Begleiter-System funktioniert nicht immer zuverlässig. So berichten Spieler, dass Lucia ihrem Partner teilweise nur noch folgt, wenn beide Händchen halten. Andere melden, dass Begleiter plötzlich nicht mehr schießen, verstummen oder sogar unsichtbar werden. Zusätzlich können Beutetaschen verschwinden oder im Kofferraum des Begleiterfahrzeugs landen.

Dieser letzte Fehler ist nicht mit dem Problem zu verwechseln, das Rockstar im Update bereits behoben haben will. Dort ging es ausdrücklich um die Übergabe von Taschen an Hehler.

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Ein vollständiger Neustart des Spiels hat laut Community viele dieser Begleiter-Probleme behoben.

12. Interaktionen erscheinen nur während der Bewegung

Manchmal taucht die Schaltfläche zum Interagieren mit Gegenständen nur dann auf, wenn sich dein Charakter bewegt. Besonders beim Öffnen eines Kofferraums kann das nerven. Spieler berichten, dass sie langsam auf den Gegenstand zugehen und die entsprechende Taste genau in dem Moment drücken müssen, in dem die Aufforderung erscheint.

Das ist keine dauerhafte Reparatur, kann aber helfen, bis Rockstar den Fehler korrigiert.

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13. Dialoge wiederholen sich plötzlich

Manche Gespräche starten nach ihrem eigentlichen Ende noch einmal von vorne. Das kann beispielsweise passieren, wenn du nach einem Dialog aus dem Auto steigst.

Der Fehler tritt offenbar an unterschiedlichen Stellen der Geschichte auf. Eine Lösung ist derzeit nicht bekannt.

14. Jason und Lucia sagen ständig „Tracker“

Ein besonders kurioser Audiofehler sorgt dafür, dass Jason oder Lucia plötzlich das Wort „Tracker“ sagen. Das passiert teilweise mitten in Gesprächen, zu Hause oder sogar dann, wenn gar kein Fahrzeug in der Nähe ist.

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Offenbar wird dabei eine Dialogzeile abgespielt, die eigentlich im Zusammenhang mit der Ortung eines Fahrzeugs stehen sollte. Eine bestätigte Lösung gibt es nicht.

15. Nachrichten und Selfies verschwinden vom Smartphone

Auch das Smartphone von GTA 6 ist betroffen. Verschickte Nachrichten oder Selfies verschwinden bei manchen Spielern aus dem Nachrichtenverlauf.

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Der Fehler tritt nicht bei jeder Nachricht auf und lässt sich offenbar nur schwer reproduzieren. Eine Lösung ist bislang nicht dokumentiert.

16. Gespeicherte Outfits verändern sich

Manchmal verschwinden Hüte oder Brillen aus bereits gespeicherten Outfits. In anderen Fällen werden die Accessoires durch andere Gegenstände ersetzt.

Das Problem tritt besonders nach dem Erhalt neuer Kleidungsstücke auf. Laut Community lässt es sich häufig beheben, indem du das betroffene Outfit löschst und anschließend erneut speicherst.

17. Das Radio spielt immer denselben Song

Nach einer bestimmten Story-Mission kann es passieren, dass ein Radiosender immer wieder dasselbe Lied und dieselben Dialoge abspielt.

Der Fehler scheint mit dem Übergang zwischen einer Mission und der offenen Spielwelt zusammenzuhängen. Eine zuverlässige Lösung wurde noch nicht gefunden.

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18. Wechsel zwischen Jason und Lucia funktioniert nicht

Manche Spieler können innerhalb ihrer gemeinsamen Wohnung nicht zwischen beiden Hauptfiguren wechseln. Das Problem lässt sich laut Community teilweise umgehen, indem du zunächst die Wohnung verlässt. Anschließend funktioniert der Charakterwechsel wieder.

Einige Spieler berichten außerdem, dass bereits ausreichend Abstand zwischen beiden Charakteren oder das Öffnen und Schließen der Garderobe helfen kann. Diese zusätzlichen Workarounds sind allerdings nicht zuverlässig bestätigt.

Neue GTA 6-Bugs nach Update 1.002.002

Neben den bereits bekannten Problemen sind laut der Community seit dem jüngsten Update mindestens drei weitere Fehler aufgetaucht.

19. Die Steuerung wechselt selbstständig das Layout

Obwohl im Optionsmenü die klassische Steuerung ausgewählt ist, kann GTA 6 plötzlich das neue Steuerungsschema verwenden. Ein vollständiger Neustart des Spiels behebt das Problem laut Spielerberichten.

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20. Kamera bleibt hängen oder ignoriert Einstellungen

Manchmal werden die gewählten Einstellungen für die Kameraverfolgung ignoriert. In anderen Fällen bleibt die Kamera nach dem Speichern, dem Aufrufen des Kleidungsmenüs oder der Verwendung der filmischen Kamera hängen.

Auch hier hilft laut Community ein Neustart des Spiels.

21. Einstellungen verschwinden nach dem Ruhemodus

Ein weiterer neuer Fehler betrifft die gespeicherten Optionen. Nach dem Aufwecken der Konsole aus dem Ruhemodus können bestimmte Einstellungen zurückgesetzt erscheinen.

Laut der Reddit-Übersicht reicht ein vollständiger Neustart von GTA 6 aus, damit die vorherigen Einstellungen wieder angezeigt werden.

GTA 6-Bugs melden: Diese Informationen benötigt Rockstar

Falls du selbst einen Fehler entdeckt hast, kannst du ihn direkt beim Rockstar Support melden. Auch die GTA 6-Community sammelt weiterhin neue Probleme und mögliche Lösungen.

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Damit andere Spieler und Entwickler einen Fehler besser nachvollziehen können, empfiehlt der Reddit-Beitrag folgende Angaben:

Konsole: PS5, PS5 Pro, Xbox Series X oder Xbox Series S.

PS5, PS5 Pro, Xbox Series X oder Xbox Series S. Fehlercode: Falls eine konkrete Meldung angezeigt wurde.

Falls eine konkrete Meldung angezeigt wurde. Was ist passiert? Beschreibe den Fehler möglichst genau.

Beschreibe den Fehler möglichst genau. Was wurde bereits versucht? Liste bisherige Lösungsschritte auf.

Liste bisherige Lösungsschritte auf. Welche Lösung hat funktioniert? Falls du den Fehler bereits beheben konntest.

Weitere Hilfe findest du beim PlayStation Support, beim Xbox Support sowie auf der offiziellen Rockstar-Statusseite.

Nicht alle genannten Probleme sind offiziell von Rockstar Games bestätigt und einige Lösungen basieren ausschließlich auf den Erfahrungen einzelner Spielerinnen und Spieler. Dennoch bietet die Sammlung derzeit einen hilfreichen Überblick darüber, welche Schwierigkeiten auftreten können und was du dagegen versuchen kannst.