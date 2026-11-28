Daniel Mosaad Für Daniel steht das Gaming unangefochten an erster Stelle. Sollte er jedoch ausnahmsweise mal nicht zu Hause vor dem Bildschirm sitzen, stehen die Chancen extrem gut, ihn im Kinosaal anzutreffen. In der Gaming-Welt schlägt sein Herz besonders für JRPGs und ausgiebige MMO-Abenteuer. Er hat unzählige Stunden in Welten wie der Persona- oder der Tales of-Reihe verbracht, verliert sich aber auch gerne in nostalgischen Nischentiteln wie Golden Sun.

Erst im Januar feierte das Sandbox–Urgestein kurz vor dem 15–jährigen Jubiläum mit dem „Bigger & Boulder“-Update einen gewaltigen Spieleransturm auf Steam. Nun legt der Entwickler Re–Logic mit dem Update 1.4.6 noch einmal kräftig nach. Mit diesem Patch hält endlich das von der Community am sehnlichsten erwartete Feature Einzug in Terraria. Ab sofort kann man auf PC, Konsolen und Mobilgeräten gemeinsam in dieselbe Spielwelt eintauchen. Das Ganze startet allerdings vorerst in einer ersten Testphase mit klaren Regeln.

Phase Eins im Fokus: So funktioniert das neue Crossplay in Terraria

Wer direkt über das Internet mit Freunden auf anderen Plattformen loslegen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. Re-Logic teilt die Einführung bewusst auf. Crossplay Phase Eins konzentriert sich in erster Linie auf das gemeinsame Spielen im lokalen Netzwerk.

Befinden sich alle Spielende im selben Heimnetzwerk, können sie problemlos plattformübergreifend Welten auf PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch sowie iOS- und Android-Geräten betreten. Passend dazu spendiert Re–Logic der PC–Version eine komplett überarbeitete Multiplayer–Oberfläche. Über diese können lokale Sitzungen, bekannte dedizierte Server und Steam–Freunde direkt über das Overlay angesteuert werden.

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Worauf Spieler achten müssen

Ganz ohne Stolpersteine läuft der Start der plattformübergreifenden Terraria-Welten noch nicht ab. Wer eine Sitzung aufsetzen möchte, sollte folgende Details im Hinterkopf behalten:

PlayStation – und Xbox -Spieler können sich zwar auch online auf dedizierte PC -Server verbinden, benötigen dafür aber zwingend das jeweilige Konsolen-Abo.

– und -Spieler können sich zwar auch online auf dedizierte -Server verbinden, benötigen dafür aber zwingend das jeweilige Konsolen-Abo. Sonderregel für Nintendo Switch : Aufgrund von Nintendos Sicherheitsrichtlinien können Switch -Spieler weder lokal noch online auf privat gehostete dedizierte Server zugreifen. Ein Beitritt klappt hier nur in Welten, die direkt von einem anderen Spieler gehostet werden.

: Aufgrund von Nintendos Sicherheitsrichtlinien können -Spieler weder lokal noch online auf privat gehostete dedizierte Server zugreifen. Ein Beitritt klappt hier nur in Welten, die direkt von einem anderen Spieler gehostet werden. Auf Xbox-Konsolen kann der neue Crossplay-Schalter oben rechts im Multiplayer-Menü anfangs deaktiviert sein. Wer plattformübergreifend loslegen möchte, muss ihn dort vorab manuell aktivieren.

Neben dem Multiplayer-Umbau liefert Patch 1.4.6 auch neue Welt-Seeds (darunter einen speziellen „Arachnophobie“-Seed ohne Spinnen) sowie Dutzende Balance-Anpassungen und Bugfixes.

Ein Meilenstein mit Ansage

Dass die Entwickler den Klassiker auch nach über einem Jahrzehnt noch so intensiv pflegen, kommt nicht von ungefähr. Erst kürzlich knackte Terraria einen gigantischen Verkaufsmeilenstein von über 70 Millionen Exemplaren. Der gestaffelte Rollout mag für reine Online-Gruppen im ersten Moment ein kleiner Dämpfer sein, ist technisch aber der logische Schritt, um Server-Strukturen und Plattform-Richtlinien sauber aufeinander abzustimmen.

Für Koop-Fans bleibt es dennoch eine großartige Nachricht. Die Zeiten, in denen getrennte Plattformen eine gemeinsame Session verhindert haben, sind spätestens mit dem Start von Phase Zwei endgültig Geschichte.

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Das Update Terraria 1.4.6 steht ab sofort für PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch sowie iOS und Android zum Download bereit. Wann genau Phase Zwei für das uneingeschränkte Online-Crossplay startet, hat Re-Logic noch nicht bekannt gegeben.