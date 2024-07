Terraria bricht Rekorde: Beim nächsten Meilenstein passiert etwas!

Seit seiner Veröffentlichung im Mai 2011 hat das Sandbox-Action-Rollenspiel Terraria eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit fast 59 Millionen verkauften Einheiten ist es auch nach 13 Jahren und drei Konsolengenerationen immer noch ein Hit. Allein auf der PC-Plattform wurde das Spiel fast 32 Millionen Mal verkauft.

Die Entwickler von Re-Logic haben die Verkaufszahlen von Terraria kürzlich im offiziellen Forum veröffentlicht. Dabei haben sie angedeutet, dass bei Erreichen der 60-Millionen-Marke etwas Besonderes passieren könnte.

Neues Update bringt frischen Wind

Obwohl ursprünglich angekündigt wurde, dass „Journey’s End“ das letzte große Update für Terraria sein würde, arbeitet Re-Logic nun an einem weiteren umfangreichen Update: Version 1.4.5. Was dich erwartet? Eines der Highlights ist ein Crossover mit dem beliebten Spiel Dead Cells von Motion Twin. Terraria-Spieler können sich auf viele neue Features freuen, wie die Möglichkeit, Flaschen von der Decke zu hängen, ein Beheaded-Kosmetik-Outfit und neue Waffen wie „The Killing Deck“ und „The Flint“. Zudem wird es einen Gesundheitsbrunnen geben, der sicherlich für zusätzliche Spannung sorgt.

Das Update 1.4.5 bringt auch eine Reihe neuer thematisch gestalteter Waffen ins Spiel. Eine dieser Waffen wird vom mächtigen Moon Lord fallen gelassen, was sicher viele Spieler begeistern wird. Darüber hinaus erfüllt Re-Logic die Make-A-Wish-Anfrage eines Fans, indem sie das Heroicis-Set ins Spiel integrieren. Dieses Set wird von einem neuen Film Noir-Shader begleitet, der dem Spiel einen stilvollen monochromen Look verleiht.

Terraria 1.4.5 und darüber hinaus

Das Update 1.4.5 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Es bleibt also spannend, was die Entwickler noch für die Fans bereithalten.

Terraria hat es geschafft, über ein Jahrzehnt hinweg relevant und beliebt zu bleiben. Die kontinuierlichen Updates und die engagierte Community tragen maßgeblich dazu bei. Mit fast 59 Millionen verkauften Einheiten und einem vielversprechenden Update in Aussicht, wird Terraria sicherlich noch viele Spieler weltweit begeistern.

Terraria erschien bisher für Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Wii U, PlayStation Vita sowie für iOS und Android.