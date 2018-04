Von Terraria: Otherworld hat man zuletzt wirklich Dezember 2015 gehört, dann wurde es still. Nun ist das Projekt offiziell abgebrochen worden.

Wie Entwickler Re-Logic bekannt gab, war die Entwicklung schwierig, nachdem das Spiel Ende 2015 auf 2016 verschoben wurde. Damals sprang Engine Software, Co-Developer für das Projekt, ab. Pipework Studio wurde infolgedessen als Ersatz angeheuert.

Man habe in der der Zeit definitiv Fortschritt gemacht, so Re-Logics Statement, aber die Menge an Arbeit, die noch ausstehe und die Zeit, die man dafür brauchen würde, zwangen den Entwickler, Terraria: Otherworld einzustellen.

Im gleichen Atemzug gab Re-Logic aber bekannt, dass Terraria bald für die Switch erscheinen wird.

