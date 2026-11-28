Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sieht auf den aktuellen Konsolen beeindruckend aus. Einen Haken gibt es trotzdem: Selbst auf der leistungsstärkeren PS5 Pro läuft Rockstars Open-World-Blockbuster nur mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Doch jetzt hat ein Dataminer die internen Grafikeinstellungen des Spiels offengelegt. Und die werfen eine interessante Frage auf: Könnte GTA 6 auf der PS5 Pro mit reduzierten Grafikdetails doch eine höhere Bildrate erreichen?

Die Daten stammen vom bekannten GTA-Dataminer Tex2 (via X.com), der die Grafikprofile für sämtliche Konsolenversionen ausgelesen hat. Wie TechPowerUp.com berichtet, lassen sich dadurch erstmals die Unterschiede zwischen PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X und Xbox Series S genauer nachvollziehen. Besonders überraschend: Die beiden Standardkonsolen verwenden offenbar exakt dieselben Grafikeinstellungen.

GTA 6: PS5 und Xbox Series X nutzen identische Grafik-Settings

Ob Texturqualität, Schatten, Wassersimulation oder Vegetation: Die ausgelesenen Werte stimmen zwischen PS5 und Xbox Series X vollständig überein. Beide Konsolen verwenden überwiegend mittlere bis hohe Grafikeinstellungen. Auch bei der Verkehrsdichte, den Passanten und der Physiksimulation gibt es laut den Daten keine Unterschiede. Rockstar hat für beide Konsolen offenbar dasselbe Grafikprofil vorgesehen.

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Das bedeutet allerdings nicht, dass GTA 6 auf beiden Geräten immer gleich flüssig läuft. Denn identische Grafikeinstellungen garantieren keine identische Leistung. Gerade bei anspruchsvollen Szenen können sich Unterschiede bei der Hardware bemerkbar machen.

Interessanter wird es bei der PS5 Pro. Sonys leistungsstärkere Konsole erhält zusätzliche Raytracing-Effekte für realistischere Schatten. Auch die globale Beleuchtung arbeitet auf einer höheren Qualitätsstufe. Die sogenannte BVH-Qualität, die für Raytracing-Berechnungen wichtig ist, steigt sogar auf Ultra. Ausgerechnet bei der Verkehrsdichte, der künstlichen Intelligenz und der Physik bleibt die PS5 Pro aber auf dem Niveau der normalen PS5. Was auch klar ist, weil die CPU der Pro nicht wirklich viel stärker ist, als jene der Standard-PS5.

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Die Xbox Series S zeigt, wie weit Rockstar die Grafik reduzieren kann

Die größten Unterschiede zeigen sich auf der Xbox Series S. Hier reduziert Rockstar zahlreiche Details, damit GTA 6 auch auf Microsofts schwächerer Konsole funktioniert. Texturen, Vegetation und Haarqualität laufen auf niedrigeren Stufen. Auch die Wassersimulation und verschiedene Beleuchtungseffekte werden vereinfacht.

Noch interessanter sind allerdings die Einstellungen für die eigentliche Spielwelt. Während PS5, PS5 Pro und Xbox Series X bei Passanten, Fahrzeugen, KI und Physik jeweils die Stufe High verwenden, steht die Xbox Series S überall auf Medium. Das zeigt, dass Rockstar nicht nur an der Grafik schraubt, sondern auch die Komplexität der simulierten Spielwelt anpassen kann. Gerade für eine zukünftige PC-Version dürfte das interessant werden.

Könnte GTA 6 auf der PS5 Pro mit 40 oder sogar 60 FPS laufen?

Genau hier beginnt die eigentliche Diskussion. Tech-Insider halten es zumindest theoretisch für möglich, dass die PS5 Pro mit reduzierten Grafikdetails eine höhere Bildrate erreichen könnte. Dafür müsste Rockstar beispielsweise auf einige Raytracing-Effekte verzichten oder andere Grafikeinstellungen reduzieren. Doch damit wäre das größte technische Problem nicht automatisch gelöst.

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Bereits vor dem Release erklärte Rockstars Technology Production Director Marc Chambers, dass die CPU der PS5 Pro für die komplexe Simulation von GTA 6 nicht leistungsfähig genug sei, um das Spiel mit höheren Bildraten darzustellen. Das Problem liegt also nicht ausschließlich bei der Grafik. Die Konsole muss schließlich gleichzeitig den Straßenverkehr, Hunderte NPCs, ihre Verhaltensweisen und zahlreiche physikalische Abläufe berechnen.

Würde Rockstar diese Bereiche ebenfalls reduzieren, ähnlich wie auf der Xbox Series S, könnte sich die CPU-Last verringern. Ob dadurch tatsächlich stabile 40 oder gar 60 FPS möglich wären, lässt sich aus den ausgelesenen Einstellungen allerdings nicht ableiten.

Ein offizieller Performance-Modus existiert derzeit nicht. Rockstar hat auch kein entsprechendes Update angekündigt.

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Die Grafikdaten verraten auch etwas über GTA 6 auf dem PC

Für PC-Spieler sind die Informationen ebenfalls interessant. Schließlich zeigen die verschiedenen Konsolenprofile, dass GTA 6 bereits über zahlreiche Qualitätsstufen verfügt.

Von niedrigen Einstellungen auf der Xbox Series S bis zu den zusätzlichen Raytracing-Effekten auf der PS5 Pro deckt die Technik ein breites Leistungsspektrum ab. Das könnte Rockstar bei einer späteren PC-Umsetzung zugutekommen.

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Besonders spannend wäre eine Möglichkeit, die Verkehrsdichte und die Komplexität der Spielwelt unabhängig von der Grafikqualität anzupassen. Dadurch könnten auch schwächere Prozessoren entlastet werden. Ob Rockstar solche Optionen tatsächlich anbieten wird, ist allerdings offen. Eine offizielle PC-Version wurde bislang nicht mit einem Veröffentlichungstermin angekündigt.

Ob Rockstar daran mit einem späteren Update noch etwas ändern kann, bleibt abzuwarten. Immerhin sind die 30 FPS für mich ein Kritikpunkt.

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