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Rockstar nennt endlich die Bildrate.

GTA 6: Rockstar bestätigt 30 FPS! Selbst die PS5 Pro bekommt offenbar keine 60 FPS

Rockstar nennt erstmals die angestrebte Bildrate für GTA 6. Die PS5 Pro bietet bessere Grafik, aber ein Performance-Modus bleibt unerwähnt.

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Artikel von Markus Bauer +
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Die monatelangen Spekulationen über die Bildrate von Grand Theft Auto VI (GTA 6) haben endlich eine offizielle Antwort bekommen. Rockstar Games hat bestätigt, dass GTA 6 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S mit 30 Bildern pro Sekunde laufen soll. Auch die leistungsstärkere PS5 Pro wird nicht mit einem eigenen 60-FPS-Modus beworben. Stattdessen setzt Rockstar bei Sonys Premium-Konsole auf bessere Bildqualität und zusätzliche Raytracing-Effekte.

Die Informationen stammen direkt aus dem offiziellen Rockstar Newswire vom 10. November 2026. Darin erklärt der Entwickler, dass GTA 6 speziell für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wurde und deren technische Möglichkeiten möglichst vollständig ausreizen soll.

Das Ziel sind 30 FPS bei gleichzeitig hoher Grafikqualität und einer besonders lebendigen Spielwelt. Rockstar Games verweist dabei ausdrücklich auf die enorme Größe und Detaildichte des Bundesstaates Leonida.

GTA 6: Auch auf PS5 Pro keine bestätigten 60 FPS

Besonders interessant sind die Angaben zur PlayStation 5 Pro. Rockstar Games bestätigt, dass GTA 6 auf dieser Konsole PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) nutzt. Die Upscaling-Technologie soll für eine klarere Bilddarstellung sorgen. Zusätzlich erhält die PS5 Pro eine exklusive Grafikverbesserung: Raytracing-Schatten. Diese Funktion wird laut Rockstar ausschließlich auf Sonys leistungsstärkerer Konsole angeboten.

Wichtig: Von einer höheren Bildrate ist dagegen keine Rede. Das Unternehmen nennt für GTA 6 allgemein ein Ziel von 30 FPS und kündigt weder für die Standard-PS5 noch für die PS5 Pro einen Performance-Modus mit 60 FPS an. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil erst gestern Datamining-Hinweise auf 120 Hz und einen möglichen 40-FPS-Modus aufgetaucht waren.

Die neuen offiziellen Angaben schließen zusätzliche Grafikmodi allerdings nicht ausdrücklich aus. Rockstar Games bestätigt sie lediglich nicht. Ob beispielsweise ein 40-FPS-Modus für 120-Hz-Fernseher verfügbar sein wird, bleibt daher offen.

Mehr los am Strand als noch in GTA 5: Grand Theft Auto VI (GTA 6) - Bild: Rockstar Games

Mehr los am Strand als noch in GTA 5: Grand Theft Auto VI (GTA 6) – Bild: Rockstar Games

Rockstar bestätigt weitere PS5-Funktionen

Neben der Bildrate nennt Rockstar zusätzliche Funktionen der PlayStation-Version. Dazu gehört eine umfangreiche Unterstützung des DualSense-Controllers. Das haptische Feedback soll im gesamten Spiel eingesetzt werden und lässt sich über die Barrierefreiheit-Einstellungen anpassen. Hinzu kommen verbesserter 3D-Sound über Tempest 3D Audio und kürzere Ladezeiten.

Auch für Xbox-Spieler gibt es eine interessante Neuigkeit. GTA 6 wird über Xbox Cloud Gaming sogar auf Xbox One spielbar sein. Dabei kommen die Grafikeinstellungen der Xbox Series S zum Einsatz.

GTA 6 kann ab sofort heruntergeladen werden

Gleichzeitig mit den technischen Informationen hat Rockstar den offiziellen Preload freigeschaltet. Wer GTA 6 digital vorbestellt hat, kann die Spieldaten bereits herunterladen. Je nach Plattform und Edition werden bis zu 212 GB Speicherplatz benötigt.

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Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Ob die anvisierten 30 FPS im fertigen Spiel durchgehend gehalten werden und welche zusätzlichen Grafikoptionen verfügbar sind, werden die ersten technischen Tests zeigen.

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Diskussion
Kalyndromvor 5 Minuten @ 17:47 Uhr
Eigentlich sind 30 FPS gar nicht so schlimm. Vielleicht liegt es auch nur an mir.
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