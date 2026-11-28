Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gute Nachrichten für alle Fans von Hollow Knight: Silksong! Die Entwickler, Team Cherry, haben endlich den Veröffentlichungstermin für die erste große Erweiterung bekannt gegeben. Sea of Sorrow erscheint am 11. Dezember 2026 und ist für alle Besitzer des Spiels komplett kostenlos. Dabei handelt es sich keineswegs um ein kleines Inhaltsupdate. Die Entwickler versprechen ein umfangreiches Abenteuer mit neuen Gebieten, gefährlichen Bossen und jeder Menge Überraschungen.

Die Ankündigung erfolgte während der hauseigenen Präsentation „Cherry Time!“. Auf der offiziellen Webseite von Team Cherry bestätigten die Entwickler den Termin und verrieten weitere Details. Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer veröffentlicht (weiter unten im Beitrag), der einen Vorgeschmack auf die Erweiterung liefert.

Hollow Knight: Silksong – „Sea of Sorrow“ führt dich in eine völlig neue Welt

Mit Sea of Sorrow verlässt Hollow Knight: Silksong die gewohnten Schauplätze von Pharloom und führt Spielerinnen und Spieler in eine weitläufige Meeresregion. Das Abenteuer spielt sich sowohl über als auch unter der Wasseroberfläche ab. Auf deiner Reise erkundest du abgelegene Inseln, alte Festungen und tiefe Höhlen unter den Wellen.

Damit erweitert Team Cherry nicht nur die Spielwelt, sondern verspricht auch neue Herausforderungen. Besonders die Bosskämpfe sollen wieder eine zentrale Rolle spielen. Wer Silksong bereits durchgespielt hat, dürfte also genügend Gründe bekommen, erneut in die Welt einzutauchen.

Die Entwickler beschreiben die Erweiterung als ein Abenteuer voller ungewöhnlicher Charaktere, großer Herausforderungen und epischer Kämpfe. Ein weiteres Highlight ist die Musik. Komponist Christopher Larkin kehrt mit zahlreichen neuen Stücken zurück. Schon die Soundtracks der beiden Hollow-Knight-Spiele gehörten für viele Fans zu den größten Stärken der Reihe.

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Team Cherry hat ein ganzes Jahr an der Erweiterung gearbeitet

Besonders bemerkenswert ist der Aufwand, den das vergleichsweise kleine Entwicklerstudio in den DLC gesteckt hat. Nach eigenen Angaben hat Team Cherry praktisch das gesamte Jahr 2026 damit verbracht, Sea of Sorrow mit zusätzlichen Inhalten zu füllen.

Bereits Ende 2025 wurde die Erweiterung erstmals angekündigt. Damals war lediglich bekannt, dass neue Gebiete, Gegner und weitere Inhalte geplant waren. Jetzt steht fest, wann Spieler das Ergebnis erleben können.

Die Erweiterung erscheint am 11. Dezember für alle Plattformen, auf denen Hollow Knight: Silksong verfügbar ist. Dazu gehören PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Wann genau der DLC am Veröffentlichungstag freigeschaltet wird und welche Voraussetzungen innerhalb des Spiels erfüllt werden müssen, hat Team Cherry bislang nicht bekannt gegeben.