Hollow Knight Silksong bricht Verkaufsrekorde – 7 Millionen in nur 3 Monaten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Jahrelang fühlte sich Hollow Knight: Silksong eher wie eine Legende als wie ein echtes Spiel an. Endlose Spekulationen, Meme, Theorien und immer wieder Funkstille. Doch jetzt, nur drei Monate nach dem Release, ist klar: Das Warten hat sich nicht nur für die Fans gelohnt, sondern auch wirtschaftlich mehr als ausgezahlt. Silksong hat offiziell einen massiven Verkaufsmeilenstein erreicht. Vor allem für einen „Indie-Titel“.

Das originale Hollow Knight erschien 2017 und wurde schnell zu einem der wichtigsten Indie-Games seiner Generation. Trotz kleinem Entwicklerteam überzeugte es mit präzisem Stil, einer unverwechselbaren Kunst und einer düsteren, perfekt miteinander verzahnten Welt. Ursprünglich wollte Team Cherry „nur“ einen DLC entwickeln, doch daraus wuchs mit der Zeit etwas Größeres. Viel Größeres.

Werbung

Silksong wurde ein eigenständiges Spiel mit neuer Heldin, neuen Gebieten, neuen Gegnern und komplett frischen Mechaniken. Diese Entscheidung führte allerdings auch zu einer der längsten und emotionalsten Wartezeiten der Spielegeschichte. Als Silksong dann endlich erschien, explodierte das Internet förmlich und offenbar auch die Verkaufszahlen.

Hollow Knight: Silksong – So oft konnte sich die Indie-Legende bisher verkaufen

In einem aktuellen Blogbeitrag, der eigentlich einen kommenden kostenlosen DLC ankündigen sollte, ließ Team Cherry eine echte Bombe platzen: Hollow Knight: Silksong hat sich in nur drei Monaten über 7 Millionen Mal verkauft. Und das ist noch nicht einmal die ganze Geschichte. Diese Zahl beinhaltet nicht die Spielerinnen und Spieler, die das Game über den Xbox Game Pass erleben, dort dürften es laut Entwickler noch einmal Millionen sein.

Die Entwickler selbst zeigte sich überwältigt vom Erfolg:

Werbung

„Über sieben Millionen von euch haben Silksong gekauft, und Millionen weitere spielen es über den Xbox Game Pass. Das ist mehr, als wir jemals erwartet hätten.“

Die Entwickler gaben sogar zu, dass der Ansturm so groß war, dass mehrere Online-Stores zum Launch zeitweise zusammenbrachen. Ein Problem, von dem viele Indie-Studios nur träumen können.

Besonders beeindruckend wird der Erfolg im Vergleich mit dem Vorgänger. Das erste Hollow Knight hat sich über einen Zeitraum von rund acht Jahren etwa 15 Millionen Mal verkauft. Silksong hat also bereits nach drei Monaten fast die Hälfte dieser Zahl erreicht. Ein Tempo, das selbst für viele große AAA-Titel unerreichbar ist.

Geduld, eine Vision und das Vertrauen in die eigene Community haben sich für Team Cherry also ausgezahlt. Silksong ist längst mehr als nur ein „Nachfolger“, es ist ein kulturelles Ereignis für Indie-Fans geworden. Und weiterer kostenloser Content wurde bereits angekündigt. Wenn du auch in das Indie-Spiel eintauchen möchtest, dann legen wir dir unseren Guide für Anfänger ans Herz.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!