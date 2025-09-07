Hollow Knight: Spielerzahlen explodieren nach Silksong-Release

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
- Das Wichtigste in Kürze
- Erster Höchststand über 95.000 Spieler gleichzeitig
- Vorheriger Rekord: 20.324 Spieler im August 2022
- 70.000 Spieler bereits im Vormonat
- Silksong selbst: über 587.000 gleichzeitige Spieler auf Steam
Warum erleben alte Spiele plötzlich ein Comeback? Genau das passiert gerade bei Hollow Knight. Seit der Veröffentlichung der heiß erwarteten Fortsetzung Silksong erlebt das Original von 2017 einen neuen Höhenflug und stellt sogar einen Spielerrekord auf Steam auf.
Fans stürzen sich wieder in die düsteren Hallownest-Höhlen, und die Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark der Hype rund um die Reihe ist.
Hollow Knight erreicht einen neuen Rekord
Laut SteamDB.info knackte Hollow Knight erstmals die Marke von 95.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Zum Vergleich: Noch im August 2022 lag der Rekord bei rund 20.000. Schon im letzten Monat sorgte der bevorstehende Silksong-Hype für 70.000 Spieler gleichzeitig, doch der jüngste Höchststand übertrifft alles.
Zum aktuellen Zeitpunkt spielten 95.655 Fans das Original gleichzeitig. Damit gehört Hollow Knight plötzlich wieder zu den meistgespielten Indie-Titeln auf Steam. Der Einstieg ist auch nicht teuer: der Titel aus dem Jahr 2017 kostet lediglich 14,79 Euro.
Warum kehren so viele Spieler zurück?
Der Grund liegt auf der Hand: Silksong ist gerade erschienen und zieht alle Blicke auf sich. Viele Spieler testen die Fortsetzung, andere holen nun das Original nach, das sie bisher verpasst haben.
Obwohl es auch kritische Stimmen zu Silksong gibt, sind die meisten Reaktionen der Community sehr positiv. Für viele ist Hollow Knight der perfekte Einstieg, um anschließend die Fortsetzung in vollen Zügen genießen zu können. Auch wenn das Wort „leicht“ dabei nicht vorkommt. Um ein wenig besser dazustehen, wenn man nicht mit dieser Art von Spielen vertraut ist, haben wir dir einen umfangreichen Guide-Artikel zu Hollow Knight: Silksong zusammengestellt, den wir laufend aktualisieren.
Der Release von Silksong hat nicht nur die Spielerzahlen des neuen Teils explodieren lassen, sondern auch das Original Hollow Knight auf Steam zu neuen Rekorden geführt. Ein starkes Zeichen dafür, wie langlebig ein gutes Indie-Spiel sein kann.
Fragen & Antworten
- Diese Fragen wurden geklärt
- Wann erschien Hollow Knight?
2017, entwickelt vom Indie-Studio Team Cherry.
- Wie erfolgreich war das Spiel bisher?
Es hat sich über 15 Millionen Mal verkauft und gilt als eines der besten Metroidvania-Spiele überhaupt.
- Warum ist Silksong so wichtig für den Erfolg?
Die Fortsetzung sorgt für massiven Hype, der auch das Original zurück in die Charts katapultiert.