Gran Turismo: Limitierter PS5-Controller ist jetzt vorbestellbar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fans von Gran Turismo können sich auf ein neues Sammlerstück freuen. Sony bringt einen limitierten DualSense-Controller für die PlayStation 5 heraus, der das 30-jährige Jubiläum der Rennspielreihe feiert. Das Design orientiert sich an der Welt des Motorsports und hebt sich deutlich vom gewöhnlichen weißen Controller ab.

Die Vorbestellungen sind am 22. Oktober 2026 gestartet. Der Preis liegt bei 84,99 Euro, die Veröffentlichung ist für den 10. Dezember 2026 geplant. Allerdings ist die Stückzahl begrenzt, weshalb sich interessierte Fans nicht zu viel Zeit lassen sollten.

Rennstreifen und Carbon-Look machen den Unterschied

Optisch setzt der neue Controller auf eine weiße Grundfarbe, kombiniert mit schwarzen Elementen und einer strukturierten Oberfläche im Kohlefaser-Look. Dazu kommen Rennstreifen und Grafiken, die an die Gestaltung echter Rennwagen erinnern.

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Laut Sony soll das Design die Handwerkskunst und technische Präzision widerspiegeln, für die Gran Turismo seit Jahrzehnten steht. Technisch bleibt es beim bekannten DualSense: Adaptive Trigger und haptisches Feedback sind weiterhin mit an Bord. Der Controller ist damit vor allem für Fans der Reihe und Sammler interessant, die ihre Begeisterung für die Rennspielserie auch bei ihrer Gaming-Ausrüstung zeigen möchten.

So viel kostet der limitierte DualSense

Der empfohlene Verkaufspreis beträgt in Deutschland 84,99 Euro. Vorbestellungen sind über den offiziellen PlayStation Store und teilnehmende Händler möglich. Sony weist darauf hin, dass nur begrenzte Mengen verfügbar sind.

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Der Verkaufsstart ist regional unterschiedlich organisiert. In Deutschland begann die Vorbestellung am 22. Oktober um 10 Uhr. Wer den Controller direkt bei PlayStation Direct kaufen möchte, benötigt ein entsprechendes PlayStation-Konto.

Veröffentlichung im Dezember geplant

Der neue DualSense erscheint am 10. Dezember 2026. Damit kommt er rechtzeitig vor Weihnachten auf den Markt und dürfte auch als Geschenk für Rennspiel-Fans interessant sein.

Das Jubiläum selbst steht 2027 an: Das erste Gran Turismo erschien 1997 in Japan. Mit dem Sondercontroller blickt Sony auf drei Jahrzehnte zurück, in denen sich die Reihe zu einer der bekanntesten Marken der PlayStation-Geschichte entwickelt hat.

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Hier geht es zu unserer Game Review von Gran Turismo für die PS5.

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