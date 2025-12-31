Wir wünschen euch ein starkes Gaming-Jahr 2026!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Jahresende ist einfach perfekt um inne zu halten und um uns über die besten Games 2025 zu freuen. Wir bekamen neben einem schrecklich guten Shooter-Singleplayer-Erlebnis wie DOOM: The Dark Ages auch Super Mario-Vibes mit Donkey Kong Bananza. Wir durchlebten in Clair Obscur: Expedition 33, dass auch ein kleineres Studio ein mächtig gutes Rollenspiel auf die Beine stellen kann. Und wir erlebten wie Battlefield 6 sich wieder die „Shooter-Krone“ aufsetzen konnte und uns in jedem Match in einen Actionfilm schickt. Wir bekamen ein neues Mario Kart (World) und haben uns in das Koop-Abenteuer Split Fiction verliebt. Und wenn du das nicht alles lesen willst, dann kannst du dir auch gerne unseren Podcast zum Jahresfinale 2025 reinziehen.

2026 wird „noch besser“, wenn man sich unsere meisterwarteten Games für 2026 ansieht. Nicht nur GTA 6 bekommt endlich nach all den Jahren der Leaks, Gerüchte und Spekulationen endlich seinen Release, sondern auch altbekannte Marken wie Fable sollen wiederbelebt werden. Außerdem wird es ein Spiel geben, mit dem eigentlich schon niemand mehr gerechnet hat (und ich rede nicht von Half-Life 3): Squadron 42. Ein Highlight mit diesem Cast, der dich (und mich) wahrscheinlich tagelang fesseln wird. Und es gibt noch so viel mehr, worauf man sich als Gamer nächstes Jahr freuen kann. In diesem Sinne: Prosit Neujahr!

