Squadron 42 lebt – Chris Roberts verspricht 40+ Stunden Kampagne und Release für 2026

Nach Jahren der Zweifel, Verzögerungen und Memes gibt es ein Lebenszeichen, das selbst skeptische Fans aufhorchen lässt. „Squadron 42 lebt“ und soll größer werden, als viele erwartet haben. In seinem traditionellen „Letter From the Chairman“ hat Chris Roberts nun klare Worte gefunden: Die Singleplayer-Kampagne zu Star Citizen, Squadron 42, soll über 40 Stunden Spielzeit bieten und tatsächlich 2026 erscheinen (bereits 2024 angekündigt).

Für ein Projekt, das lange als Sinnbild für endlose Entwicklung galt, ist das eine bemerkenswerte Ansage. Zumal Roberts betont, dass sich Squadron 42 aktuell auf einem guten Weg Richtung Beta und finalem Launch befindet. Der Weg bis hierhin war alles andere als geradlinig. Ursprünglich sollte Squadron 42 bereits 2020 in die Beta starten. Stattdessen folgte eine Serie von Verschiebungen, bis Roberts im Oktober 2020 den legendären Satz prägte: Das Spiel sei fertig, „wenn es fertig ist“.

Erst im Oktober 2023 änderte sich der Ton. Cloud Imperium Games bestätigte damals, dass Squadron 42 „Feature-Complete“ sei und in die „Polishing-Phase“ übergehe. 2024 folgte das neue Ziel: Release 2026. Zwar gab es zwischenzeitlich wieder vorsichtige Hinweise auf mögliche Verzögerungen, doch Roberts’ aktuelles Statement wirkt so klar wie lange nicht.

Squadron 42 soll 40+ Stunden Spielzeit bieten

Besonders auffällig ist die angepeilte Spielzeit. Über 40 Stunden für eine lineare Singleplayer-Kampagne sind selbst für AAA-Verhältnisse ambitioniert. Roberts zeigt sich stolz auf nahezu jeden Aspekt der Produktion: vom Skript über Performance Capture bis hin zu Charakteren, Umgebungen, Raumschiffen, Sounddesign und Cinematics. Der Anspruch ist klar: Squadron 42 soll kein abgespeckter Ableger von Star Citizen sein, sondern ein eigenständiges, hochwertiges Erlebnis. Ein cineastisches Sci-Fi-Kriegsdrama, das sich Zeit nimmt. Wing Commander wäre stolz.

Inhaltlich soll dich Squadron 42 in die Rolle eines Rookie-Piloten der legendären 42. Staffel versetzen. Stationiert auf dem gewaltigen Trägerschiff UEES Stanton, wirst du in einen gefährlichen Konflikt verwickelt, angesiedelt im Odin-System während der Vega-II-Ereignisse im Jahr 2945.

Die Geschichte ist klar militärisch geprägt. Es geht um Loyalität, Pflicht und Überleben im Kampf gegen Piraten und die außerirdischen „Vanduul“. Verstärkt wird das Ganze durch eine Besetzung, die ihresgleichen sucht: Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Andy Serkis, Liam Cunningham, Henry Cavill und viele weitere Hollywood-Größen sind Teil des Casts. Digital umgesetzt mithilfe aufwendiger 4D-Scan-Technologie.

Kein Hype-Marathon wie bei GTA 6

Interessant ist auch Roberts’ Aussage zur Vermarktung. Trotz früherer Vergleiche mit der Aufmerksamkeit rund um GTA 6 soll Squadron 42 keine jahrelange Marketingkampagne bekommen. Stattdessen will Cloud Imperium Games Informationen bewusst näher am Release veröffentlichen. Für Fans bedeutet das: weniger Trailer-Dauerfeuer, weniger künstliche Hype-Wellen, aber auch längeres Warten auf konkrete Details. Eine riskante, aber nachvollziehbare Entscheidung nach der langen Entwicklungsgeschichte.

„Bei Squadron 42 liegt unser Fokus weiterhin auf Qualität und Feinschliff, während wir uns der Beta und dem Release nähern. Wir sind von der Entwicklung des Spiels überzeugt und konzentrieren uns voll und ganz auf die Fertigstellung“, so Chris Roberts auf RSI.

Parallel zu Squadron 42 wächst auch Star Citizen weiter. Roberts vermeldet für 2025 über 64 Millionen gespielte Stunden, ein neuer Rekord. Für die Zukunft kündigt er massive technische Fortschritte an, von dynamischem Server-Meshing über neue Planeten-Technologie bis hin zu komplexeren NPC-Systemen.

Der Singleplayer-Ableger von Star Citizen, Squadron 42, steht also an einem kritischen Punkt. Nach über einem Jahrzehnt Entwicklung ist 2026 mehr als nur ein Release-Ziel. Chris Roberts wirkt so überzeugt wie lange nicht. Ob das Spiel diesem Anspruch gerecht wird, bleibt offen.

