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Star-Citizen: Squadron 42 – Release abermals verschoben, erst 2027

Eine weitere Release-Verschiebung für die Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen, Squadron 42. Aufgrund des GTA 6-Hypes soll es 2027 kommen.

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Artikel von Markus Bauer +
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Lange Zeit galt 2026 als Release-Fenster für die Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen, Squadron 42. Daraus wird allerdings nichts. Cloud Imperium-Chef Chris Roberts hat den Sci-Fi-Film zum Selberspielen auf das zweite Quartal 2027 verschoben. Ein genauer Release-Termin soll in den kommenden Wochen/Monaten folgen.

Es gibt sogar einen konkreten Grund für die Release-Verschiebung: „Ich möchte auf keinen Fall meinen geistigen Nachfolger von Wing Commander, in den zwölf Jahre Herzblut und harte Arbeit geflossen sind, gleichzeitig mit dem Hype um GTA 6 veröffentlichen“, so Roberts in einem Brief an die Community (via Golem.de).

Im kommenden Oktober werden diverse Content-Creator und Journalisten zu einem internen Spieletest bei Cloud Imperium eingeladen.

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