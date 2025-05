Doom: The Dark Ages – Rekordstart mit 3 Millionen Spielern!

Als bekannt wurde, dass Xbox die Muttergesellschaft von id Software, ZeniMax Media, übernommen hatte, galt Doom als eine der bedeutendsten Marken innerhalb der Übernahme. Nach dem großen Erfolg von Doom Eternal im Jahr 2020 präsentierte die Reihe ihr erstes Spiel unter dem neuen Besitzer im Juni 2024 und rückte dabei ins Rampenlicht der Xbox Games Showcase-Veranstaltung.

In den Wochen vor der Veröffentlichung ging Doom: The Dark Ages Partnerschaften mit verschiedenen Marken ein, um das Spiel zu bewerben. Dazu gehörte eine Kooperation mit Harley-Davidson für ein Doom-Motorrad, eine Zusammenarbeit mit Nvidia für zeitlich begrenzte GPU-Bundles und weitere Kampagnen. Der vielseitige Marketingansatz hat offenbar den gewünschten Erfolg gebracht, denn die Entwickler haben nun die beeindruckende Leistung des Spiels offiziell bestätigt.

Werbung

Der Publisher Bethesda teilte kürzlich mit, dass die Spielerzahl von Doom: The Dark Ages innerhalb einer Woche auf drei Millionen angestiegen ist. Damit verzeichnete der Fantasy-Shooter das erfolgreichste Launch-Ergebnis in der 34-jährigen Geschichte von id Software. Zudem erreichte das neue Doom-Spiel diesen Meilenstein siebenmal schneller als sein Vorgänger Doom Eternal. Branchenexperte Christopher Dring lieferte zusätzlich eine interessante Statistik von Ampere, die zeigte, dass mehr als zwei Millionen Spieler von Doom: The Dark Ages auf Xbox aktiv sind.

In diesem Artikel erfährst du alles zu den verschiedenen Editionen von Doom: The Dark Ages.

Thank you for making DOOM: The Dark Ages the biggest launch in id’s history – 7x faster to 3 million players than DOOM Eternal. pic.twitter.com/c0SKR97FO8 — Bethesda (@bethesda) May 20, 2025

Doom: The Dark Ages legt einen Traumstart hin

Gleichzeitig äußerte er, dass er aufgrund der Begeisterung rund um die Ankündigung sogar mit einer noch besseren Performance gerechnet hatte. Durch die Bestätigung von Bethesda, dass das mittelalterlich angehauchte Doom der bisher erfolgreichste Start des US-amerikanischen Studios sei, wurden anfängliche Zweifel an der Spielperformance weitgehend ausgeräumt. Einige Gamer hatten zuvor spekuliert, dass Doom: The Dark Ages möglicherweise mit Schwierigkeiten gestartet sei.

Vor allem wegen der im Vergleich niedrigeren Spitzen-Spielerzahlen auf Steam (31.470) im Gegensatz zu Doom (44.271) und Doom Eternal (104.891). Trotz dieser Unterschiede scheint das neue Abenteuer des Doom Slayers insgesamt eine starke Performance hingelegt zu haben. Dies könnte auch an der Verfügbarkeit über Game Pass ab dem ersten Tag liegen. Da der Titel viel Zeit hat, sein Publikum weiter auszubauen, ist zu erwarten, dass die Spielerzahlen angesichts des anhaltenden Hypes weiter steigen werden.

Werbung

Zudem markiert dieser erfolgreiche Start einen weiteren Meilenstein für Xbox-Exklusivtitel, in einer Reihe mit anderen Hits wie Call of Duty: Black Ops 6 und Indiana Jones and the Great Circle aus dem Jahr 2024.

Hier geht es um eine mögliche Switch 2-Version von Doom: The Dark Ages.